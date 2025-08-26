Haberler Günaydın Haberleri 26 Ağustos magazin gündemi alev aldı! Hande Erçel-Hakan Sabancı ayrılığına Arzu Sabancı sevindi!
26 Ağustos magazin gündemi alev aldı! Hande Erçel-Hakan Sabancı ayrılığına Arzu Sabancı sevindi!

26 Ağustos magazin gelişmelerini sizler için derledik.

Magazin turumuz başlıyor.
Hande Erçel ile Hakan Sabancı'nın ayrılığına en çok Arzu Sabancı sevindi! Söyledikleriyle yaptıkları tutmuyor

Ünlü oyuncu Hande Erçel ve sosyetenin ünlü ismi Hakan Sabancı'nın evlenecekleri beklenirken ayrılması sosyal medyada gündem oldu. Hande Erçel'in Hakan Sabancı ile olan fotoğraflarını kaldırırken anne Arzu Sabancı'nın paylaşım hamlesi dikkat çekti. Günaydın yazarı Bülent Cankurt konuyu köşesine taşıdı.

Tarkan'ın Büyücü Gosha'sı Eva Bender bir veda mektubuyla ortadan kaybolmuştu... Yeşilçam'ın sarışın güzeli yıllar sonra ortaya çıktı

Tarkan filmlerinin Büyücü Gosha'sı olarak hafızalara kazınan Eva Bender, bir veda mektubuyla sırra kadem basmıştı. Yeşilçam'ın sarışın güzeli Bender, yıllar sonra ortaya çıktı. İşte son hali...

Alman usulü hesap esnafı bıktırdı

Kalabalık masalarda herkesin kendi hesabını ödemesine ‘Alman usulü’ deniyor! Ancak Almanya’daki bir işletmeci, “Müşteriler arasında tartışma çıkıyor, garsonların çok vaktini alıyor” diyerek Alman usulü hesap ödemeyi yasakladı. Bu durum ülkede gündem oldu. Biz de konuyu Türkiye’deki sektör temsilcilerine sorduk.

Annelik içgüdüsüyle merhameti hatırlattı! "Yüreğine sağlık Emine Erdoğan"

Bu köşenin düzenli okurları bilir. Ülkemizdeki terörü annelerin bitireceğini yazıp durdum. Nitekim bugün eriştiğimiz umut verici noktaya gelmemizde başta Diyarbakır Anneleri olmak üzere o acıyı bire bir yaşamış kadınlarımızın büyük payı var.
Geçen hafta bir başka ana yüreğinin şahlanışına şahit olduk. Hem de en üst perdeden.

Yönetmen Lara Kamhi 19 yıl sonra ifşaladı! ‘Volkan Büyükhanlı beni 4 saat dövdü’

Sanat dünyasında başlayan taciz ve şiddet ifşalarına sosyete de katıldı. Sosyetenin en ünlü isimlerinden Cefi- Yasemin Kamhi çiftinin kızı Lara Kamhi, Bodrum'da ünlü bir otelin sahibi olan ve sosyetede çok tanınan Volkan Büyükhanlı'dan şiddet gördüğünü açıkladı.

