Yıldırım’da ihtiyaç sahiplerinin yüzü gülüyor

YILDIRIM Belediyesi tarafından 'Yıldırım'da Hayat Paylaşımla
Güzel' sloganıyla hayata geçirilen Yıldırım Paylaşım Atölyesi, gönüllü bağışçıların eşyalarını ihtiyaç sahiplerine ulaştırmayı sürdürüyor. Yıldırım Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri proje kapsamında 2018'in ilk 6 ayında 98 ev eşyası ve Bin 356 adet giysi vatandaşlara ulaştırıldı. Aynı süre içerisinde 13 ihtiyaç sahibine tekerlekli sandalye yardımı sağlanırken, soğuk kış günlerini dayanışma duygularıyla ısıtmak için 13 adet soba dağıtımı yapıldı. İhtiyaç sahibi Yıldırımlıların gönüllerince alışveriş yapmalarını sağlayan 'Yıldırım Sosyal Kart
' projesi ile 5 Bin 896 kişiye kart teslim edildi. Yıldırım Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'ne yapılan müracaatlarının değerlendirilmesi sonucunda tespit edilen ihtiyaç sahipleri, teslim aldığı kart ile anlaşmalı market zincirlerinden alışverişte dilediği gıda ürününü alma imkanı buldu. HAYAT PAYLAŞIMLA GÜZEL
MILLET olarak en önemli özelliklerimizin dayanışma ve paylaşma duyguları olduğunu belirten Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, "Tarihimizin ve kültürümüzün bize yüklediği sorumlulukları yerine getirmeye çalışıyoruz. Sağ elin verdiğini sol el bilmeden insanlarımıza ulaşıyoruz. Bir taraftan insanlarımızın eksiklerini gidermeye çalışırken, diğer taraftan da toplumdaki dayanışma ve kardeşlik duygusunu pekiştiriyoruz. Sosyal çalışmalarımızla gıdadan giysiye, kırtasiyeden çorba dağıtımına, tekerlekli sandalye yardımından iftar ve sahur yemeklerine, aşure ikramından Paylaşım Atölyesi'ne kadar yüz binlerce insanımıza ulaştık. Bu veriler, 'Dayanışma Şehri Yıldırım' hedefimize giden yolda önemli bir mesafe kat ettiğimizin göstergesidir" dedi.