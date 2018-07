Tatlıtop’ta muhteşem final

BUGÜN NELER OLDU

MustafakemalpaşaBelediyesi'nin organizasyonuyla, Belediye Spor, Biz Olalım Spor ve Çimen Spor kulüplerinin katkılarıyla düzenlenen heyecanlı turnuva bu yıl 13-23 Temmuz'da Sırmalar Spor Kompleksi'nde yapıldı. 103 maça ev sahipliği yapan TATLITOP'ta 13 kategoride 240 sporcu kupa için ter döktü. Basketbol şölenini final gecesine; Kaymakam Mustafa Masatlı, Belediye Başkanı Sadi Kurtulan , Jandarma komutanı Teğmen Remzi Kılıç, Milli eğitim Müdürü Mustafa Efe, daire amirleri, belediye meclis üyeleri ve çok sayıda basketbol sever katıldı.Türkıye'ninen önemli açık hava basketbol organizasyonlarının başında gelen, her yaştan sporcuyu çeyrek yüzyıldır parkede buluşturan TATLITOP'ta tek potalı final maçlarının ardından gruplarında dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları protokol tarafından verildi. 26. TATLITOP Basketbol Şenliği'nde büyük erkekler kategorisinde Çiftlikspor, genç kızlar kategorisinde Crazy Girls, genç erkekler kategorisinde Give Me Five, yıldız kızlar kategorisinde Yalıntaş'ın Perileri, yıldız erkekler kategorisinde Hıl-Ful Fudül, küçük kızlar kategorisinde Honeycutt'ın Melekleri, küçük erkekler kategorisinde Red Bulls, minik kızlar kategorisinde Made By Girls, minik erkekler kategorisinde Tatlıspor, Junior-A kızlar kategorisinde Beni Yak, Junior- A erkekler kategorisinde Orhaneli Gençlik, Junior-B kızlar kategorisinde Manolyalar ve Junior-B erkekler kategorisinde ise Acımasızlar mutlu sona ulaşan takımlar oldu. Atış yarışmasında ise kızlarda Sude Özkan, erkeklerde de Enes Demir rakiplerine üstünlük sağlayarak şampiyon oldu.Büyükerkekler kategorisinde Çiftlikspor'un Son Durak'ı 24-17'lik skorla geçerek zafere ulaşmasının ardından düzenlenen ödül töreninde konuşan Belediye Başkanı Sadi Kurtulan, TATLITOP'un ana temasının 'dostluk ve mücadele' olduğunu söyledi.