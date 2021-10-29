Eyvah Eyvah 3 filmi konusu ve oyuncuları: Eyvah Eyvah 3 konusu nedir, oyuncu kadrosunda kimler var?

Hüseyin Badem'in hayatının aşkı Müjgan'la evlenmesinden sonra yaşanan hamilelik ve bebek sürecinin eğlenceli şekilde anlatıldığı Eyvah Eyvah 3 filmi 29 Ekim Cuma akşamı Star Tv ekranlarında izleyicisi ile buluşacak. Hüseyin Badem, babasını bulduktan sonra hayatının aşkı Müjgan'la da nihayet evlenmiştir. Mutlulukları Müjgan'ın hamilelik haberiyle bir kat daha artmıştır. Ancak çiftin hayatı maddi zorluklarla mücadele etmekle geçmektedir. Hüseyin daha fazla para kazanabilmek için geceleri yörenin en izbe mekanlarında bile klarnetini çalmaya devam etmektedir ancak işler sarpa saracaktır. Peki, Eyvah Eyvah 3 filmi konusu nedir? Eyvah Eyvah 3 filmi oyuncuları kimler?

EYVAH EYVAH 3 FİLMİ KONUSU

Hüseyin Badem, babasını bulduktan sonra hayatının aşkı Müjgan'la da nihayet evlenmiştir. Mutlulukları Müjgan'ın hamilelik haberiyle bir kat daha artmıştır. Ancak çiftin hayatı maddi zorluklarla mücadele etmekle geçmektedir. Hüseyin daha fazla para kazanabilmek için geceleri yörenin en izbe mekanlarında bile klarnetini çalmaya devam etmektedir.



Bu sırada Hüseyin'in yol arkadaşı olan Firuzan, artık ünlü bir şarkıcı olmuş, şöhret basamaklarını çıkmaya başlamıştır. Yakın dost olan ikilinin yolları ayrılıp başka hayatlar yaşıyor olsalar da ortak bir noktada buluşurlar. İkisi de hayatlarında önemli durumları tecrübe edecekleri bir dönemden geçmektedirler.

EYVAH EYVAH 3 FİLMİ OYUNCULARI

Filmin yönetmenliğini Hakan Algül üstlenirken, başrollerde yine Ata Demirer, Özge Bozok ve Demet Akbağ yer alıyor. Bu filmin sürpriz konu sanatçıları arasındaysa Cengiz Bozkurt, Serra Yılmaz ve Teoman Kumbaracıbaşı gibi isimler var.