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Giriş Tarihi: 21.9.2021 22:37 Son Güncelleme: 21.9.2021 22:37

Soğanlama tarifi: Soğanlama yapılışı, malzemeleri nelerdir?

Soğanlama tarifi: Soğanlama yapılışı, malzemeleri nelerdir?

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef 2021 son bölümde ana kadro yarışmacılarından istenen Soğanlama tarifi merak konusu olarak Soğanlama nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? soruları üzerinden araştırılmaya devam ediliyor. Merak konusu olan Soğanlama nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? sorularının yanıtları ve tüm detaylar.

MasterChef 2021 son bölümde Mehmet, Danilo ve Somer şefler tarafından ana kadro yarışmacılarından Soğanlama istenmesi sonrasında Soğanlama nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? soruları merak edilerek araştırılıyor.

SOĞANLAMA NASIL YAPILIR, MALZEMELERİ NELERDİR?

SOĞANLAMA MALZEMELER

  • 2 adet büyük boy soğan
  • 2 adet yumurta
  • Yarım çarliston biber
  • Yarım domates
  • 1 çorba kaşığı tereyağı
  • Bir tutam tozşeker
  • Tuz
  • Karabiber
  • Pulbiber

SOĞANLAMA YAPILIŞI

Soğanları temizleyip piyazlık doğrayın. Biber ve domatesi ince kıyın. Tereyağını bir tavaya alıp soğanı ilave edin. Üzerine tozşeker ekleyip, soğanların rengi dönene kadar ağır ateşte pişirin. Üzerine biber ve domatesi ekleyin. Tuz ve karabiberini ayarlayın. Biberler yumuşayınca tavanın iki yerine kaşıkla yuva açın. İçlerine yumurtaları kırın. Kapağı açık olarak yumurtaları pişirin. Pulbiber serperek servis yapın.

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Soğanlama tarifi: Soğanlama yapılışı, malzemeleri nelerdir?
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