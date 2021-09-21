Soğanlama tarifi: Soğanlama yapılışı, malzemeleri nelerdir?

MasterChef 2021 son bölümde Mehmet, Danilo ve Somer şefler tarafından ana kadro yarışmacılarından Soğanlama istenmesi sonrasında Soğanlama nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? soruları merak edilerek araştırılıyor.

SOĞANLAMA NASIL YAPILIR, MALZEMELERİ NELERDİR?

SOĞANLAMA MALZEMELER

2 adet büyük boy soğan

2 adet yumurta

Yarım çarliston biber

Yarım domates

1 çorba kaşığı tereyağı

Bir tutam tozşeker

Tuz

Karabiber

Pulbiber

SOĞANLAMA YAPILIŞI

Soğanları temizleyip piyazlık doğrayın. Biber ve domatesi ince kıyın. Tereyağını bir tavaya alıp soğanı ilave edin. Üzerine tozşeker ekleyip, soğanların rengi dönene kadar ağır ateşte pişirin. Üzerine biber ve domatesi ekleyin. Tuz ve karabiberini ayarlayın. Biberler yumuşayınca tavanın iki yerine kaşıkla yuva açın. İçlerine yumurtaları kırın. Kapağı açık olarak yumurtaları pişirin. Pulbiber serperek servis yapın.