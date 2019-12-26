Haberler > Memurlar Haberleri > Engelli Memur Haberleri > EKPSS kura sonuçları ne zaman açıklanacak? EKPSS kura sonuçları için tarih verildi mi?

kura sonuçları ne zaman açıklanacak? için tarih verildi mi?

kura sonuçları için heyecanlı bekleyiş başladı. Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı'na girmiş olan engelli vatandaşların devlet kurumlarında çalışabilmesi yönetmeliği çerçevesinde başvuruda bulunmuş olan adayların tercihleri 19-23 Aralık tarihleri arasında alınmıştı. Sonuçları ise yapılan kura sonucu belirleyecek. Peki, ne zaman açıklanacak? EKPSS kura sonuçları için tarih belli oldu mu? İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 26.12.2019 14:43
EKPSS kura sonuçları ne zaman açıklanacak? EKPSS kura sonuçları için tarih verildi mi?

Engelli vatandaşların devlet kurumlarında memur olarak çalışmak için başvurdukları tercihlerin ardından kura sonuçları için heyecan dorukta. Yapılacak olan kuranın sonucunda belirlenecek olan sonuçlar 19-23 Aralık tarihlerinde başvuruda bulunmuş kişiler arasından seçilecek. Peki, ? için tarih belli oldu mu? İşte detaylar…

EKPSS SONUÇLARI NE ZAMAN HANGİ TARİHLERDE AÇIKLANACAK?

EKPSS kura sonuçları ile ilgili araştırmalar vatandaşlar tarafından gün içerisinde yoğun olarak yapılmaya devam ediyor. Haberimizin devamından yaşanan tüm gelişmeleri takip edebilirsiniz…

İşte detaylar…

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
EKPSS kura sonuçları ne zaman açıklanacak? EKPSS kura sonuçları için tarih verildi mi?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN