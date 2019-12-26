EKPSS kura sonuçları ne zaman açıklanacak? EKPSS kura sonuçları için tarih verildi mi?

Engelli vatandaşların devlet kurumlarında memur olarak çalışmak için başvurdukları tercihlerin ardından EKPSS kura sonuçları için heyecan dorukta. Yapılacak olan kuranın sonucunda belirlenecek olan sonuçlar 19-23 Aralık tarihlerinde başvuruda bulunmuş kişiler arasından seçilecek. Peki, EKPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? EKPSS kura sonuçları için tarih belli oldu mu? İşte detaylar…

EKPSS SONUÇLARI NE ZAMAN HANGİ TARİHLERDE AÇIKLANACAK?

EKPSS kura sonuçları ile ilgili araştırmalar vatandaşlar tarafından gün içerisinde yoğun olarak yapılmaya devam ediyor. Haberimizin devamından yaşanan tüm gelişmeleri takip edebilirsiniz…

İşte detaylar…