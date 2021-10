Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre; Bartın Üniversitesi 2 Öğretim Görevlisi alacak. Yayınlanan ilanda şu ifadeler yer aldı:

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak şarttır.

ALES'ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavınan en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin başvuru belgeleri ekinde muafiyet durumlarını kanıtlamaları halinde ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.

Adayların transkriptleri ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamasında aşağıdaki esaslara göre değerlendirilecektir:

• Transkriptlerde sadece dörtlük not sistemi olması halinde Yükseköğretim Kurulunun Eşdeğerlik Tablosu kullanılacaktır.

• Transkriptlerde sadece yüzlük not sistemi olması halinde yüzlük not kullanılacaktır.

• Transkriptlerde sadece beşlik not sistemi olması halinde Yükseköğretim Kurulunun Eşdeğerlik Tablosu kullanılacaktır.

• Transkriptte hem dörtlük hem yüzlük not sistemi olması halinde adayın belgelendirmesi kaydıyla mezun olduğu dönemde üniversitenin resmi not sistemi dörtlükse Yükseköğretim Kurulunun Eşdeğerlik Tablosu kullanılacaktır.

• Transkriptte hem beşlik hem yüzlük not sistemi olması halinde adayın belgelendirmesi kaydıyla mezun olduğu dönemde üniversitenin resmi not sistemi beşlikse Yükseköğretim Kurulunun Eşdeğerlik Tablosu kullanılacaktır.

Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak veya lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte veren programlardan mezun olmak şartı aranır.

Sınav Takvimi

İlan Yayım Tarihi : 01 Ekim 2021

Başvuru Başlangıç Tarihi : 01 Ekim 2021

Son Başvuru Tarihi : 15 Ekim 2021 Saat: 23.59

Ön Değerlendirme Sonuç İlan Tarihi : 22 Ekim 2021

Giriş Sınavı Tarihi : 27 Ekim 2021

Nihai Değerlendirme Sonuç İlan Tarihi : 03 Kasım 2021

Sonuçların İlan Edileceği İnternet Sitesi : https://w3.bartin.edu.tr/

Üniversite zorunlu hallerde sınav takviminde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

