İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi sözleşmeli personel alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Rektörlüğü sözleşmeli personel alımı için ilan yayımladı.

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, "Üniversitemiz Bilgi İşlem Daire Başkalığında istihdam edilmek üzere, 31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik"in 8 inci maddesi uyarınca, Sözleşmeli Bilişim Personeli pozisyonunda istihdam edilmek ve tam zamanlı çalıştırılmak üzere 22.06.2021 tarihinde İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Rektörlüğünde yapılacak yazılı sınavla 3 (üç) adet Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacaktır" denildi.

Aranılan nitelik ve unvanların "Kıdemli Yazılımcı, Tecrübeli Yazılımcı, Tecrübeli Sistem Yöneticisi" olduğu açıklanırken, son başvuru tarihi 11 Haziran 2021 olarak bildirildi. Ayrıntılar için tıklayınız...