İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi 223 sözleşmeli personel alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi 223 sözleşmeli personel alımı için ilan yayımladı.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nden yapılan açıklamada, "İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü bünyesinde 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 49 uncu maddesine tabi olarak istihdam edilmek üzere; pozisyonu, adedi, nitelikleri ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş pozisyonlara açıktan atama yoluyla sözleşmeli personel alınacaktır." ifadelerine yer verildi.

Son başvuru tarihi 19 Ağustos 2022 olarak bildirildi. Ayrıntılar için tıklayınız...