Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyesi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörlüğü öğretim üyesi alımı için ilan yayımladı.

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, "Üniversitemizin akademik birimlerine, 2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesi uyarınca Öğretim Üyesi alınacaktır" ifadelerine yer verildi.

Adayların başvurularını ilanın Resmi Gazete'de yayımlandığı günden itibaren 15 gün içinde yapması gerektiği bildirildi. Ayrıntılar için tıklayınız...