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Giriş Tarihi: 27.10.2022 08:48

MEF Üniversitesi araştırma görevlisi alacak

MEF Üniversitesi araştırma görevlisi alacak

MEF Üniversitesi Rektörlüğü araştırma görevlisi alımı için yayınladı.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, MEF Üniversitesi Rektörlüğü araştırma görevlisi alımı için yayınladı.

MEF Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" kapsamında; Üniversitemizde istihdam edilmek üzere, araştırma görevlisi alımı yapılacak olup ilanda belirtilen kadroya başvuru için gerekli belgelere, bilgilere ve sonuçlara üniversitemizin web sayfası http://www.mef.edu.tr adresinden ulaşılabilecektir." ifadelerine yer verildi.

Son başvuru tarihi 30 Aralık 2022 olarak bildirildi. Ayrıntılar için tıklayınız...

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MEF Üniversitesi araştırma görevlisi alacak
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