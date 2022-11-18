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Giriş Tarihi: 18.11.2022 09:19

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi 59 öğretim üyesi alacak

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi 59 öğretim üyesi alımı için ilan yayımladı.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi 59 öğretim üyesi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi 59 öğretim üyesi alımı yapacak.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, "Üniversitemizin belirtilen birimlerine 2547 sayılı Kanun, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliği ile Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nca onaylanan Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi hükümleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır" ifadelerine yer verildi.

Son başvuru tarihi 2 Aralık 2022 olarak bildirildi. Ayrıntılar için tıklayınız...

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Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi 59 öğretim üyesi alacak
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