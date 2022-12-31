Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi öğretim görevlisi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre, Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörlüğü öğretim üyesi alacak.

Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, "Üniversitemizin belirtilen akademik birimlerine, 2 sayılı Genel Kadro Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlı Kararnamesi'nin ilgili maddeleri, Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik, Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ile 2547 Sayılı Kanunun ilgili maddeleri uyarınca Öğretim Görevlisi alınacaktır " ifadelerine yer verildi.

Son başvuru tarihi 13 Ocak 2023 olarak bildirildi. Ayrıntılar için tıklayınız...