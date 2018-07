Kardeşimiz şehit oldu diye vazgeçecek değiliz

BUGÜN NELER OLDU

Hain girişim sırasında tanklara direnirken yanında bulunan şehit Emrah Sağaz 'ın ağabeyi İmdat Sağaz , o günden sonra yüzleri gülerken bile kendilerinde hüzün kaldığını söyledi. Ne kadar gülmeye çalışsak ta olmuyor diyen İmdat Sağaz, "Göründüğü gibi olmuyor. Ama böyle bir hain girişim bir daha olsa yine çıkarım, ağabeylerim de aynı şekilde çıkar Elhamdülillah. Ölürmüşüz kalırmışız bizde öyle bir düşünce ve sıkıntı yok. Bizde vatan sevgisi çok yüksek. Memleketimiz, köyümüz belli, biz bu şekilde yetiştirildik. Vatan her zaman her şeyden önce gelir. Vatan olmadan hiçbir şeyin, varlığımızın anlamı kalmaz." dedi.Şehit kardeşi Emrah Sağaz'ın minik kızı Hiranur'un kendilerine bir emanet olduğunu söyleyen İmdat Sağaz, "Şehit kardeşimin bize bir emaneti, hatırası, her şeyi. Ona göz bebeğimiz gibi bakıyoruz." dedi. Hainlerin şerefsizliklerinin belli olmayacağını belirten Sağaz, "Yine yaparlarsa biz yine karşılarında dururuz tıpkı iki yıl önceki gibi. Cumhurbaşkanımızdan Allah razı olsun. Sistem de değişiyor. İnşallah böyle hain girişimleri milletimiz bir daha yaşamaz. Kardeşimiz şehit düştü diye vazgeçecek değiliz. Devletimizden Allah razı olsun." dedi.