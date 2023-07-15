Sur’da gazi 15 Temmuz’da şehit oldu

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Diyarbakırlı Özel Harekât Polisi Halit Gülser, evinde izinli olduğu gün üniformasını giyip Gölbaşı'ndaki Özel Harekât Daire Başkanlığı'na doğru yola çıktı. FETÖ'cü hainlere karşı mücadele etmek için görevi başına gelen kahraman polis Halit Gülser, daire başkanlığına yönelik F16 savaş uçakları tarafından gerçekleştirilen bombalı saldırıda şehit oldu. Diyarbakır'ın Sur İlçesi'nde 2015 yılında terör örgütü PKK'ya yönelik başlatılan hendek operasyonlarında da yaralandığı belirtilen şehit Gülser'in babası Ömer Gülser, 15 Temmuz'un 7'inci yılında SABAH'a konuştu. Hain darbe gecesinde Ankara'da oğlunun evinde olduklarını belirten baba Ömer Gülser, "Eşimle birlikte oğlumun evindeydik. Darbe girişimi olduğu yönünde haber gelince gözünü kırpmadan bizden helallik alarak evden ayrıldı. Bir-iki saat geçmeden daire başkanlığına yönelik yapılan saldırıda yanındaki arkadaşlarıyla şehit olduğu haberini aldık" dedi.Oğlu Halit Gülser'in kahramanca şehit olduğunu ifade eden Ömer Gülser, "Oğlum vatanını canından çok seviyordu. O bir kahramandı. Kahramanlar gibi de şehit oldu. Sur'da teröristlere yönelik operasyonlarda da yaralanmıştı tedavi olduktan sonra görevi başına dönmüştü" dedi.