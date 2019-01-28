Volkswagen rekor kırmak istiyor!

Testler başlamadan önce Volkswagen'in aracı piste göre ayarlaması gerekiyor. Elektrikli otomobilin efsanevi Alman pistine uyum sağlayabilmesi için aerodinamik yapısı tekrar düzenlenecek.

Motor 1 TR'nin haberine göre sıfır emisyonlu yarış otomobilinin gücünde ise herhangi bir değişiklik olmayacak. Aracın iki elektrikli motoru 680 beygir gücü ve 881 Nm tork üretmeye devam edecek. 1000 kilogramın altında bir ağırlığa sahip olacak aracın 0-100 km/sa hızlanmasını 2 saniyenin biraz üzerinde tamamladığı söyleniyor.

NIO EP9'U GEÇMESİ GEREKİYOR

I.D. R'ın rekor kırabilmesi için NIO EP9'u geçmesi gerekecek. NIO EP9, 75 viraja ve 20.8 kilometrelik uzunluğa sahip olan efsanevi pistte 6:45.90'lık bir süre yakalayıp, "en hızlı EV araç" unvanını almayı başarmıştı. Volkswagen'in pilotu Romain Dumas, şimdiden kendinden emin görünüyor.

"I.D. R'ı Nordschleife'de kullanma fikri bile beni heyecanlandırıyor." ifadelerini kullanan Dumas, kendine olan güvenini şu sözler ile açıkladı: "Pisti çok iyi biliyorum fakat I.D. R benim için farklı bir tecrübe olacak. Atikliği ve virajlardaki performansını çok merak ediyorum. Elektrikli otomobil rekorunu kırmak kolay olmayacak."

Fransız pilot I.D R Pikes Peak rekorunu da kırmıştı.