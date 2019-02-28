Porsche'nin o modeli tamamen elektrikli olacak!

Porsche, o zamana dek bir başka tamamen elektrikli aracı olan Taycan üzerinde çalışacak. Bu yılın ilerleyen aylarında gelmesi beklenen otomobili daha sonra Taycan Cross Turismo takip edecek.

YETKİLİ İSİM AÇIKLADI

Motor 1 TR'nin aktardıklarına göre firmanın elektriklenmesi ile ilgili konuşan Porsche yönetim kurulu başkanı Oliver Blume, "Elektromobilite ve Porsche mükemmel bir şekilde bir araya geliyor. Bunun tek sebebi yüksek verimli bir yaklaşım benimsemeleri değil aynı zamanda sportif karakterleri." dedi.

Porsche, yeni jenerasyon Macan'ı, mevcut üretim bandında elektrikli araç üretimi de gerçekleştirebileceği Leipzig fabrikasında montajlayacak. Firma, her yıl 90,000'den fazla Macan modelinin üretildiği fabrikaya şimdiye kadar 1.3 milyar Euro yatırım yaptı.