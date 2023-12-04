Türkiye’ye özel motorla geldi

Türkiye'debugüne kadar 82 bin adet satan Mercedes-Benz E Serisi'nin yeni nesli yollara çıktı. Türkiye'de ilk olarak E 220 d 4MATIC ve Türkiye'ye özel üretilen E 180 motor seçenekleri sunulacak. Bu özel motor seçeneği ile otomobil daha ulaşılabilir bir fiyata satılıyor.Mercedes-Benz Otomotiv İcra Kurulu ve Otomobil Grubu Başkanı Şükrü Bekdikhan, yeni E-Serisi'nin 2023 yazında Avrupa yollarına çıktıktan sonra Türkiye'de satışa sunulduğunu söyledi.Türkiye pazarına özel ve arkadan itişli oluşuyla sportif bir sürüş deneyimi sunan E180, 170 beygir gücünde (125 kW) içten yanmalı benzinli motorun yanı sıra, 23 beygir gücünde (17 kW) elektrik motoruyla, dünya üzerinde sadece Türkiye'de satışa sunulduğunu ifade eden Bekdikhan, "Tüm bunlar bize Mercedes-Benz için Türkiye'nin ne kadar önemli bir pazar olduğunu gösteriyor" dedi.E-Serisi bileşeni doğal kaynaklardan tasarruf edilmesini sağlayan malzemelerden (geri dönüştürülmüş ve yenilenebilir hammaddeler) üretiliyor. Örneğin E-Serisi'nin baz koltuk versiyonunda geri dönüştürülmüş bir malzeme ile birleştirilen boyasız alpaka yünü döşeme kullanılıyor.