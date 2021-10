Şimdi Mamak’ta genç olmak var!

13 Ekim 1923'te TBMM tarafından başkent olmasının 98. yılının kutlandığı gün Ankara 'daydık. Havalimanına indiğimizde bizi şehrin o bilinen meşhur ayazı karşıladı. SABAH gazetesinin değerli yazarları ve idarecileriyle birlikte istikametimiz, daha önce hiç gitmediğim Mamak 'tı. Havalimanından yaklaşık yarım saat uzaklıktaki, şehrin doğuya açılan kapısı olan Mamak'a vardığımızda ilk durağımız Üreğil Millet Bahçesi oldu. Burada, Mamak Belediye Başkanı Murat Köse 'nin sıcak karşılaması bir anda içimizi ısıttı. Hemen ardından 25 çeşitten oluşan muazzam kahvaltıyla kendimize geldik. Artık tüm dikkatimizi Başkan Köse'ye verme zamanıydı. Ancak doğma büyüme Mamaklı olduğunu söyleyen Köse, yaptığı hizmetleri bir solukta anlatma niyetinde değildi.'Mamak Daha Güzel Oluyor' sloganıyla göreve geldiği iki buçuk yılda o kadar çok şey yapmıştı ki, hemen anlatıp bitirmek istemiyor, gezdirip yerinde anlatmayı tercih ediyordu. Nitekim öyle de oldu. Kahvaltı yaptığımız 250 bin metrekarelik Üreğil Millet Bahçesi gibi 21 tane daha millet bahçesi olduğunu söyleyince şaşırmadım desem yalan olur. Göletiyle, içinde yer alan parklarıyla, çoluk çocuk sosyalleşme imkanı bulan Mamaklıların ne kadar şanslı olduğunu düşündüm.Başkan Köse, bu bahçelerle, kafamızdaki kurak ve çorak araziden oluşan Mamak'ı yeşile büründürmeye kararlı olduğunu ispat ediyor. Betondan, asfalttan bunalan vatandaşların kaçış noktaları, buluşma yerleri bu millet bahçeleri. 700 bine yakın nüfusun yaşadığı Mamak'ta ayrıca 16 millet kıraathanesi mevcut. Millet bahçeleri gibi buralar da halkın sosyalleşmesi için yapılan yerler. Üstelik iki çay da ücretsiz. Başkan Köse, "İki çay Cumhurbaşkanından' diyoruz ve iki çayı ikram ediyoruz' diyor. Yine simit, poğaça ve çorba da ücretsiz olarak sunuluyor.Başkanla birlikte gezerken karşılaştığımız hemen herkesin Köse'ye şükranlarını sunmasından, "Allah razı olsun başkanım" diyerek önünü kesip sevgisini göstermesinden, bu hizmetlerin amacına ulaştığını anlamak mümkün. Başkan Köse'nin 7'den 70'e halka olan yaklaşımı çok hoşuma gitti. Herkesi dinliyor, dost canlısı, çözüm odaklı bir yaklaşım sergiliyor. Hal hatır sormaktan öte bir durum söz konusu. 93 yaşındaki bir amcayla da 10 yaşındaki bir çocukla da iletişim kurmakta başarılı. Köse bence en büyük takdiri gençlere yönelik yaptığı yatırımlarla hak ediyor. Yapımı devam eden havuzlar, spor alanları, kültür sanat merkezi ve kütüphanelerle adeta Mamak'ın geleceğini inşa ediyor.Naçizane Başkan Köse'nin yaptığı en büyük hizmetlerden biri kütüphaneler ve bilim sanat merkezleri. İlçede tam 15 tane kütüphane var ve bunların hepsi 'uyanık kütüphane' olarak adlandırılan 7/24 hizmet veren yerler. 1000 metrekare büyüklüğe sahip yaklaşık 7 bin kitabın yer aldığı Şehitlik Kütüphanesi'ndeki manzarayı ise sanırım uzun süre unutmayacağım. Telefon, tablet ve televizyon üçlüsüne hapsolduğunu düşündüğümüz genç ve çocukların, kütüphanede çalışabilmek için sıraya girdiğini görmek, gelecek adına umudumu artırdı.Kitap okuyan, araştırma yapıp ders çalışan gençlere burada da çay, kahve, simit, poğaça ikramı yapılıyor. Haliyle kütüphaneler sadece kitap okuma yeri olarak değil, gençlerin sabahtan akşama kadar vakit geçirip aynı zamanda sosyalleştiği ve bu sayede kötü alışkanlıklardan uzak kaldığı buluşma noktaları haline gelmiş. Kapıda, kütüphanenin önündeki yeşil motosiklet dikkatimi çekti. Bu motosikletle pandemi döneminde evinden çıkamayan kitapseverlere kitap dağıtıldığını öğrendim. 'Gençler hamburger siparişi verebiliyorlarsa kitap siparişi neden vermesinler' düşüncesiyle hayata geçirilen 'Kitap Kapınızda' projesiyle 2 binden fazla adrese kitap teslimatı yapılmış. Ne güzel bir düşünce, umarım tüm şehirlerde yaygınlaşır.Yine ilk kez burada karşılaştığım bebek kütüphanesi de oldukça olumlu bir hizmet. 0-3 yaş grubuna yönelik kitapların bulunduğu, atölyelerin yapıldığı bebek kütüphanelerinden ilçede üç tane var. Annelerin burada çocuklarıyla sosyalleştiği, birlikte resim yapıp enstrüman çaldıkları kütüphanelerde aynı zamanda ebeveynler için ücretsiz seminerler de veriliyor."Bir ülkenin en büyük gücü ülkesini baştan aşağı imar edebilecek medeniyetine ve kültürüne bağlı, kendisini bilen gençler yetiştirebilmektir" diyen Başkan Köse, gençlerin enerjilerini atmaları için de dokuz yeni parkı hizmete sunmuş. Örneğin 42 bin metrekare büyüklüğündeki Kartaltepe Parkı ve içinde yer alan Macera Parkı adrenalin tutkunlarının buluşma noktası haline gelmiş. Tırmanma duvarları, kaykay pisti, ip parkurları oldukça cezbedici.Spor da ihmal edilmemiş tabii. Gençlerin Kıbrıs Kanyonu'nda rafting, Elmadağ eteklerinde kayak yapma imkanı var. Ayrıca 115 bin metrekare alan üzerine her türlü sporun yapılabileceği Mutlu Ege Spor Kompleksi ve 10 yüzme havuzu çalışmaları da devam ediyor.Netice itibariyle her yaştan vatandaşın sosyalleşme imkanı bulduğu 16 millet kıraathanesi, 21 millet bahçesi, üç bebek kütüphanesi, kadın kooperatifiyle hayat bulan 23 bin metrekarelik lavanta bahçesiyle, gönül kart uygulamasıyla ihtiyaç sahiplerine yönelik hizmet veren Gönül Çarşısı'yla, birinci ligde mücadele eden Mamak Belediyesi Hentbol Takımı'yla, Coğrafi İşaret Tescil Belgesi kazanan ekşi mayalı ekmeği ve ravak yoğurduyla, Mamak gerçekten daha güzel olmaya başlamış.Çay-çorba ikramı Anadolu'da bir gelenek. Başkan Köse bunu ilçe geneline yaygınlaştırmış. Çaylar çorbalar bizden' projesiyle, sadece millet bahçelerinde ya da kütüphanelerde değil, gece görev yapan kolluk kuvvetleri, hastane çalışanları, sabahları okula giden öğrencilere hatta sokakta gezen her vatandaşa çay-çorba ikramı yapılıyor. Ankara'nın o meşhur soğuğunda içinizi ısıtan, kalbe dokunan hizmetler bunlar.Mamak'ın en önemli sembolleri arasında yer alan Musiki Muallim Mektebi de Mamaklıların kültür durağı. Başkan Köse'nin "Sahne sanatları eğitim atölyesi akademisini kurduk. 7 bine yakın öğrenciye yetenek testi yaptık. 150 özel öğrenci tespit edildi. Onlara Musiki Muallim Mektebi'nde sahne sanatları eğitimi vereceğiz" dediği mektep bünyesinde bulunan Muhsin Ertuğrul Tiyatro Salonu'nda, yakın zamanda devlet tiyatroları oyunları da sahneleyecek.SABAH gazetesi yazar ve yöneticileri, il buluşmaları kapsamında Mamak'a gitti. Belediye Başkanı Murat Köse'nin ev sahipliğinde ilçe sakinleri için hayata geçirilen hizmetleri yerinde inceledi. 