Bisiklet üstünde rüya gibi 8 gün

7. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu yine uluslararası geniş katılım ve ülkemizde gördüğü büyük ilgiyle bugün tamamlanıyor. Dünyanın en önemli profesyonel takımlarının yer aldığı kıtalararası organizasyonda, takımların ilgi çekici hikayelerine yerinde tanıklık ettim. 14 ülkeden 25 takım ve 175 sporcunun mücadele ettiği kıtalararası dev bir organizasyon... Bodrum'dan başlayıp bugün İstanbul'da son bulacak, sekiz gün boyunca çok üst düzey rekabete sahne olan 1303 kilometrelik uzun bir yolculuk; üstelik çevreci ve ülke tanıtımına da çok büyük katkı sağlıyor. Şampiyonluk ödülleri de takdire şayan. Çünkü çağa yakışır nitelikte NFT (Non-Fungible Token/Takas Edilemez/Benzersiz Jeton) formatında takdim edilecek. 'Tarihe, Doğaya Saygı' temasıyla gerçekleştirilen 57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet turuna katılan sporcular arasında Fransa Turu, İtalya Turu gibi önemli organizasyonlarda etap ve genel klasman liderliğine ulaşan, olimpiyat madalyalı isimler yer alıyor.Bunun yanında Türk sporcuların yarıştığı Türk ve iki yabancı takım da parkurlarda ter döküyor. Yarışı etap etap takip etmek için Bodrum'da start noktasındayım. Bir yanımda World Tour takımları diğer yanımda Pro takımlar, yani kıta takımları... Hem başarılarıyla hem hikayeleriyle dikkat çekiyor. Kim mi onlar?Bike Aid (Almanya), Wildlife Generation Pro Cycling (ABD), Sakarya BB Pro Team (Türkiye), Spor Toto Cycling Team (Türkiye), Saris Rouvy Sauerland Team (Almanya), China Glory Continental Team (Çin). İşte 57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet turunda hikayelerini dinlediğim takımlar ve sporcular...Yarışta favorim diyabetlilerden oluşan takım Novo Nordisk, çünkü onlar diyabet hastalarının da profesyonel sporcu olabileceğini tüm dünyaya kanıtlıyorlar. Tip 1 diyabetli sporcularla, diyabetlilere ilham verme misyonu ile kuruluyor. Bugün 13 ülkeden 18 sporcuyla dünyanın dört bir yanındaki bisiklet yarışlarına katılan Team Novo Nordisk bisikletçileri, hastalıklarının hayallerinin peşinde koşmasına engel olmadığını gösteriyor. Takım yarışlarda üzerinde "Changing diabetes" (Diyabeti değiştirmek) yazılı forma giyiyorlar.Takımın kaptanı Phil Southerland'a henüz yedi aylıkken Tip 1 diyabet tanısı konuyor. Ne üzücü ki, annesine de 25 yaşını geçme olasılığının bulunmadığı söyleniyor ancak insan insülinine özdeş insülinin geliştirilmesi ve 12 yaşında başladığı bisiklet sporu kaderini değiştiriyor. Takımın yarışçılarından David Lozano Riba çocuk yaşta aldığı dikkat eksikliği ve hiperaktivite tanısından sonra ailesi tarafından spora yönlendiriliyor. Sekiz yaşından itibaren dağ bisikletine merak sarıyor ve 18 yaşında İspanyol milli takımında yarışmaya başlıyor.22 yaşındayken Tip 1 diyabet tanısı konuyor. Bunun üzerine milli takımla olan kontratı fesh ediliyor. Ancak o, bisiklet sporundan vazgeçmiyor. Onlar diyabetli olmayan yarışçılarla hiçbir farklarının olmadığını düşünüyor, gerçekten de öyleler. Yarışçılardan Finlandiyalı Joonas Henttala'ya ise dokuz yaşındayken Tip 1 diyabet tanısı konuyor. Ülkesinin milli takımı ile Fransız amatör takımında yarışan Henttala, 2012'de ABD'ye gidiyor. Takım olarak misyonlarının diyabet tedavisiyle ilgili eğitmek ve ümit vermek olduğunu söyleyen takım kaptanı Southerland ise, "İlham verdiğimize inanıyorum. Belki sağlıklı sporculardan iki kat fazla uğraşıyoruz ama hastalığımız bir mazeret değil. Başarılı diyabet tedavisi olanlar hayatlarını sağlıklılar gibi sürdürebilir" diyor.Dünyanın en iyi bisiklet sporcularından Kolombiyalı tırmanışçı Nairo Quintana da, yarışın en başında birçok kişinin favori ismiydi ancak Efes Alaçatı etabında iki kez kaza yaptıktan sonra kendini kötü hissetti ve takımı Arkea Samsic Quintana'yı yarıştan çekme kararı aldı. Tam da bu arada Quintana'nın hikayesi konuşulmaya başlandı.Bugüne kadar sayısız başarının sahibi olan Quintana'nın meğer ilk yarışına giriş parası bile yokmuş. Ailesi, "Oğlumuzu yarışa alın, kazanırsa yarışın ücretini öderiz. Borcumuz olsun" demiş. Quintana da babasının dediği gibi Kolombiya'nın ilk Tour de France şampiyonu olmuş. Kariyerindeki en iyi sonuçları 2014 Giro d'Italia ve 2016 Vuelta a Espana, 2013 ve 2015 Tour de France'da genel sıralamada ikinci olmuş. İki Grand Tour zaferine ek olarak altısı podyumda olmak üzere on bir kez ilk 10'a girmiş.Türk bisikletinde önemli bir yeri olan Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin Sakarya BB Pro Team'in Ukraynalı iki sporcusu Mykhaylo Kononenko ve Vitaliy Buts; 57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda ülkelerindeki savaş için yarıştıklarını söyledi. Savaşın en kısa zamanda sona ermesi çağrısında bulunan sporculardan Buts, "Ülkeme dönerek podyumlara çıkıp daha fazla ödül kazanmak ve Ukrayna ordusuna destek vermek için çalışıyorum" dedi. Mykhaylo Kononenko ise ailesinin iki aydır Türkiye'de olduğunu ifade ederek annesinin Ukrayna'da kaldığını dile getirdi. Eşi ve çocuklarını Türkiye'ye getirme sürecinden bahseden Ukraynalı sporcu, "Ailemi, Ukrayna'dan Türkiye'ye getirmem ise çok uzun sürdü.Eşim, iki çocuğumla Kiev'de kaldı. Gece dörtte yola çıktılar ama siren sesleri durmadı. 24 saat içinde iki tane bomba evimin yakınına düştü. Eşim ve çocuklarım bir gün boyunca evin altındaki otoparkta kaldılar. Ertesi gün aradığımda Kiev'deki yolları ve köprüleri bombalıyorlardı. Akşam saat 22.00'de eşim çocukları da alarak araba ile Kiev'den Lviv'e doğru yola çıktı. Kiev'den gittiği yer dört, beş saat sürmesine rağmen iki günde gidebildi. Orada bir gece otelde kaldı. Otelde pasaportları verdiğinde müdür ağlayıp 'Biz sizden para almayız' diyerek misafir etmiş. Sonrasında Edirne'ye geldi. Gece saat 02.00'de... Çocuklardan birinin pasaport süresinin bitmesine rağmen Türk polisi izin alarak ülkeye girişini sağladı. Uzun bir süreç geçti ve ben o hafta uyuyamadım. Hayatımın en zor bir haftasını geçirdim ama çok şükür ailem yanıma gelebildi. Bu konuda bana yardım eden herkese teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.Dünyaca ünlü sporcularla ülkemizi en iyi şekilde tanıtan organizasyonda; Bodrum, Efes, Spil Dağı, 1915 Çanakkale Köprüsü, İstanbul Boğazı hayranlıkla karşılandı. Özellikle Çanakkale'deki yeni köprü basından da büyük ilgi gördü. Yarıştaki Bike Aid takımı Bodrum'da olmaktan en mutlu takımlardan biriydi örneğin. Onların kuruluş hikayeleri de oldukça ilgi çekici. Bike Aid, kuruluş misyonu itibarıyla bir kurumsal sosyal sorumluluk projesi... Kendileri, Almanya'nın en aktif ve en etkili bisiklet topluluklarından bir tanesi. Pedallar Afrika'ya yardım için çevriliyor. Çünkü bisiklet kültürünün, çocukların ve gençlerin gelişimi için çok önemli olduğuna inanıyorlar. Bu arada yetenekli sporcumuz Halil Doğan'ın da Bike Aid ailesine katılması gurur verici.Tour of Türkiye tarihinde Greipel'den sonra en fazla etap kazanan ikinci sporcu olan Sam Bannett, bisikletine nazar boncuğu taktı. Bora-Hansgrohe takımıyla yarışan Bannet, "Organizasyon harika, yarış rotası müthiş... Mükemmel manzaralar var. İnsanlar çok iyi" dedi.