Hayata yeniden tutunma hikayesi

Bazı insanlar ünlü olmak için doğar... Ella Bleu Travolta onlardan biri... Kameraların karşısına ilk kez bir yaşındayken 2001 yılında geçti. Not Under My Roof isimli belgeselde annesi Kelly Preston ile rol alarak oyunculuk kariyerine start vermiş oldu. 2009 yılında Hollywood'un efsane isimlerinden Robin Williams ile Old Dogs isimli filmde rol aldı. Tüm çocukluğu anne ve babasının arkadaşları için küçük piyeslerde oynayıp, şarkılar söyleyip dans ederek geçti... "E kim bu kızın babası?" diye soruyorsanız, cevap soyadında gizli diyebilirim...Ella Bleu'nün babası Hollywood'un efsane isimlerinden biri olan John Travolta... Düşünsenize babanız hem çok yakışıklı, hem çok ünlü, hem dansa hem müziğe hem oyunculuğa yetenekli... Ella Bleu bu kadar yetenekli bir babanın üç çocuğundan biri olarak 2001 yılında dünyaya geldi... Annesi ve babası ünlü, Hollywood yıldızı çiftlerin çocuklarının yaşadığı genel ilişki bazlı dramlarla da karşı karşıya kalmadı üstelik... Anne ve babanın sevgisi ve ilgisi üzerinde olarak büyüdü... Ancak Ella Bleu'nün göz önünde olduğu ve oyunculuk dünyasında hızlı adımlarla ilerlediği yıllar, sekiz yaşına kadar sürdü... Ve 2018 yılına kadar bir daha da Ella Bleu hakkında çok da bir haber çıkmadı... Sekiz yaşına kadar Hollywood'un sayılı aktör ve aktristi ile çeşitli filmlerde rol alan, hatta birçok TV programında boy gösterip kendisi için "Anne ve babasının oyunculuğa dair tüm iyi özellikleri onda bulunuyor. Geleceğin Hollywood yıldızı olması kesin" denilen Ella Bleu, bir aile dramı nedeniyle daha korunaklı bir hayat sürmeye başladı. O ana kadar çocuk star olarak görülen genç Travolta ailece gittikleri Bahamalar'daki yaz tatillerinde o yaştaki bir çocuk için temelde sarsıcı bir olaya şahit oldu.Travolta'nın o dönem 16 yaşında olan abisi Jett, banyoda nöbet geçirip yere düşerken kafasını sert bir şekilde çarptığı için hayatını kaybetti. Otistik olan abisinin bu ani kaybı Ella Bleu'yü derinden sarstı. Ancak daha vahim bir şey oldu. Babasının abisinin ölümüyle bir bağlantısı olabileceğine dair iddialar nedeniyle açılan dava aileyi çok daha fazla hırpaladı.Sonuç olarak John Travolta'nın ölümle bir ilgisinin olmadığı ortaya çıkmış olsa da o süreç ve şüpheler zaten bir ölümle sarsılmış olan aile yaşantılarındaki huzurun tamamen kaybolmasına neden oldu. Ella Bleu etkilendiği için de tüm aile onun kameralardan ve magazin basınından uzak bir hayat yaşaması için elinden geleni yaptı.Bu durum 17 yaşına kadar sürdü. İlk gençlik yılları beslenme problemleriyle geçen ve aşırı kilo sorunu yaşayan Ella Bleu, 2018 yılında babasının başrolünde yer aldığı Gotti filminin kırmızı halısına katılarak yaşadığı zorlu süreci sona erdirdiğini tüm dünyaya gösterdi. Ve çocukluğunda yaşadığı bu büyük travma nedeniyle perde arkasında bir yaşam süren Ella Bleu, o gün yeniden hayata döndü...Ve o küçük çocuk büyüdü, yaşadığı bu dramla baş etmeyi başarıp hayata tutunmayı tercih etti. Kariyerinde ilerlemeye başlayan bu adımlardan kısa süre sonra annesine kanser teşhisi konulmasıyla yıkıldı ve 2020 yılında onu kaybetti. Ancak tüm bu sorunlar Ella Bleu'yü durdurmadı, yaşama daha sıkı tutundu. Kısa süre önce ilk single çalışması olan Dizzy'yi piyasaya çıkardı. Müzikal yeteneğinden de en az oyunculuğu kadar övgüyle söz edilen genç Travolta, geçtiğimiz günlerde sona eren New York Moda Haftası'nda da podyuma çıkarak iddialı bir adım attı. 22 yaşındaki Ella Bleu, ilk önce Karl Lagerfeld'in koleksiyon tanıtımında yer aldı ardından da Kate Spade'in defilesinde podyuma çıktı. Yaşadıklarını çalışarak, üreterek ve kendisini zorlasa da farklı alanlarda yer almaya çalışarak atlatma yolunu seçen Ella Bleu'ye babası da büyük destek oluyor. John Travolta kızının podyumda çekilen fotoğraflarını Instagram hesabından "Seninle çok gurur duyuyorum" yorumuyla paylaştı.