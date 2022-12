Houston! Yeni bir yıldız keşfedildi

Sporla ilgili iseniz onun adını biliyorsunuz. Hele basketbolu takip ediyor, NBA maçlarını izliyorsanız, onun için, içiniz kıpır kıpır ediyordur. NBA'de iz bırakan Hidayet Türkoğlu ve Mehmet Okur gibi yeni bir isim geliyor desek, abartmış olmayız.Hatta onların şöhretini bile geride bırakabilecek bir oyuncumuz var. Bunu biz söylemiyoruz. NBA'deki rakipleri, NBA efsaneleri ve yorumcular bu kanaatte. Bahsettiğimiz milli sporcumuz, NBA takımı Houston Rockets kadrosuna geçen sezon katılan Alperen Şengün'den başkası değil. Alperen henüz ikinci sezonundaki gelişimiyle dikkatleri fazlasıyla üzerine çekiyor.Şimdi filmi başa saralım. Alperen Şengün, 25 Temmuz 2002'de Giresun'da dünyaya gelir. Babası Kemal Şengün, büyük oğlu Alican'ın basketbolcusu olması için elinden geleni yapar. Ancak saha kenarındaki sekiz yaş küçük diğer oğlu Alperen'in basketbol topuna ilgisi daha yoğundur. Baba da onu boyu sebebiyle verdiği yüzmeden alarak pota altına koyar. Pota altını öyle sever ki Alperen, bu sevdası onu ileride NBA'e taşıyacak pota altı yeteneklerine sahip olmasını sağlar.10 yaşında gitmeye başladığı Giresun Üniversitesi Spor Kulübü'nün basketbol minik takımının katıldığı Denizli'deki 'Minikler Şenliği' turnuvasında keşfedilir. Banvit kulübü antrenörü Ahmet Gürgen aileye "Alperen'i Bandırma'ya götürüyorum" der. Haber can yakar çünkü daha 12 yaşındadır ve Bandırma'da tek başına yaşayacaktır.Banvit Antrenörü Ahmet Gürgen'in keşfi sonrası 10 gün içinde yaşadığı şehir ve oynadığı takım değişen Alperen, burada iyi bir oyuncu olması için önemli bir süreç yaşar. Hayatı hep hızlı geçecek olan Alperen, muhteşem gelişimi sonrası 2018-2019 sezonunda ilk kez profesyonel olarak Bandırma kulübünde forma giymeye başlar. Gençler Ligi'ndeki performansıyla dikkat çeker ve 2020-2021 sezonunda Beşiktaş'a transfer olur.Siyah-beyazlı tribünlerin, sevdiği özellikler Alperen'de mevcuttur. Hız, yaratıcılık, asla pes etmeme, yenilgiyi kabullenmemek... İki taraf öyle güzel uyum sağlar ki, Alperen 2021'de NBA'in yolunu tutarken, "Sevgili Beşiktaş camiası, Süper Lig'deki ilk sezonumda sahada, soyunma odasında, antrenmanda bana kazandırdıklarınızın her anı paha biçilemezdi. Muhteşem taraftarımızın tezahüratları hep kulaklarımızda, inanılmaz destekleri de her zaman yanımızdaydı" der.Alperen 19'unda 2021 Draft'ına katılma kararı aldığında elbette 'yapamazsıncılar' hemen devreye girer. Kendisinden dinleyelim: "Bazı kişiler benim için 'Bir iki yıl daha tecrübe kazansın' diyor, bir kısım da 'Bir an önce gitsin, orada gelişsin' diyor. Ama ben bir an önce NBA'e gitmeyi planlıyorum. Oradaki fırsatlar, çalışma düzeni, maç programı daha iyi. Erkenden gidip orada gelişmek istiyorum."Avrupa'nın en yaratıcı uzunlarından biridir 2021 senesinde. Onu izleyen herkes yüksek basketbol zekasına hayran kalır. Kendisine sürekli boş alan yaratabilmesi, kısa mesafedeki çabukluğu, pas için herkesi şaşırtan tercihleri elbette Beşiktaş tribünleri kadar, NBA scoutlarının da takibindedir.DAHA ÇOK SÜRE ALMALIBu ay, NBA'de henüz ikinci sezonunun başında olmasına rağmen bin sayı 200 asist barajını geçen en genç (20 yaş 113 gün) oyuncu olarak adını NBA tarihine yazdırdı Alperen.Onun için en büyük övgü de, idolü olan bir basketbolcudan geldi. Denver Nuggets'ın, Houston Rockets'ı mağlup ettiği maçın ardından Sırp yıldız Nikola Jokic'e Alperen sorulunca, "Gerçekten yetenekli. Pas veriyor, sırtı dönük oynuyor, çember etrafında iyi bitirici. O sahadayken farklı oyunlar izleyebiliyorsunuz. Daha çok süre almalı" yorumunu yapar. Burada okların çevrildiği Houston Rockets'ın koçu Stephen Silas'ın, Alperen'e daha çok süre vermesi gerektiği yönünde taraftarlarca eleştirildiğini de ekleyelim.