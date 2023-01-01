Caz ve dünya müziğinin tanıdık sesleri İş Sanat’ta

İş Sanat, yeni yılda sezonun en özel caz ve dünya müziği konserleriyle müzik tutkunlarını selamlıyor. Norveç'in yaramaz çocuğu Jaga Jazzist, ünlü caz kontrbasçı Renaud Garcia-Fons, dünyada olduğu kadar Türkiye'de de önemli bir hayran kitlesine sahip Salvatore Adamo, Türkiye'nin önemli cazcıları Almagest Quintet ile trompetçi Nils Petter Molvaer'in konserlerini ajandalarınıza not edin.
JAGA JAZZIST İLE SIRA DIŞI BİR PERFORMANSA HAZIR OLUN
Kendilerine has müzik tarzlarıyla dikkat çeken ünlü caz topluluğu Jaga Jazzist, 25 Ocak Çarşamba, 20.30
'da İş Kuleleri Salonu
'nda sahne alacak.
Yetenekli ve sıra dışı müzisyenlerden oluşan grup, birbirinden farklı tınılarda enstrümanlara yer verdikleri performanslarıyla ve ritmik, melodik ve aynı zamanda hipnotize edici tarzlarıyla dikkat çekiyor.
İlk albümleri 'A Livingroom Hush' ile 'BBC yılın caz albümü' ödülünün sahibi olan Jaga Jazzist, 90'ların shogaze akımından 70'lerin progressive rockına uzanan yenilikçi bir rock yolculuğuna çıkardıkları albüm çalışmalarından, "Wagnervari" kutlama havalarıyla harmanladıkları müzikal çeşitliliklerini sürdürüyor.
GELENEKSEL İLE KLASİĞİN BULUŞMASI "TELLERİN NEFESİ"
Caz ve geleneksel müziğin buluştuğu, kontrbasçı Renaud Garcia-Fons'un son projelerinden "Le Souffle Des Cordes" (Tellerin Nefesi), 22 Şubat Çarşamba, 20.30
'da seyircisiyle ilk defa İş Kuleleri Salonu
'nda buluşuyor.
Fons'un Serkan Halili ve Derya Türkan ile bir araya gelerek oluşturduğu Tellerin Nefesi, geleneksel Türk müziği motiflerinin yanı sıra flamenko müziğinin etkilerini de içinde barındırıyor.
Fons'a Serkan Halili ve Derya Türkan yanında, Kiko Ruiz (flamenko gitar), Florent Brannens (keman), Amandine Ley (keman), Aurelia Souvignet (viyola) ve Nicolas Saint-Yves (cello) eşlik ediyor.
ALMAGEST QUINTET ILE NILS PETTER MOLVÆR AYNI SAHNEDE
İş Sanat'ın "Umut ve Dayanışma" sezonunda ilk kez Almagest ismiyle bir araya gelen Sabri Tuluğ Tırpan, Hamdi Akatay, Cenk Erdoğan, Eylem Pelit ve Volkan Öktem'in yer aldığı Almagest Quintet
konseri 1 Mart Çarşamba
, 20.30
'da İş Kuleleri Salonu'nda gerçekleşecek. Türkiye'nin önde gelen caz sanatçılarının konserinde Norveçli ünlü trompet sanatçısı Nils Petter Molvær
konuk sanatçı olarak yer alacak.
NESİLDEN NESİLE AKTARILAN ŞARKILARIN SAHİBİ SALVATORE ADAMO İŞ SANAT'TA
"Her Yerde Kar Var", "Karlar Düşer", "Komşu Kızı" şarkılarının bestecisi, bir dönemin pop ikonu sayılan Salvatore Adamo
, 10 Şubat Cuma
, saat 20.30
'da İş Kuleleri Salonu
'nda unutulmaz şarkılarını seslendirecek.
Adamo, sanat hayatı boyunca sayısız dile çevrilen ve nesilden nesile aktarılan şarkılarıyla tüm dünyanın gönlünde taht kurdu. Şarkılarıyla dünya çapında 100 milyonu aşkın albüm satış başarısı elde eden sanatçının yalnızca 'Tombe la Neige' şarkısı dünyanın çeşitli ülkelerinde sayısı beş yüzü geçen şarkıcı tarafından yeniden seslendirildi.
PASSENGER İLK KEZ TÜRKİYE'DE
Let Her Go şarkısıyla Spotify ve YouTube'da milyarlarca dinlenmeye ulaşan İngiliz şarkı ve söz yazarı Michael David Rosenberg, diğer adıyla Passenger
İş Sanat'ta konser vermeye hazırlanıyor. Avrupa turnesine Türkiye'yi de dâhil eden Passenger, seyircisiyle ilk kez İş Sanat'ta buluşacak.
Daha önce vokalist ve şarkı yazarı olarak yer aldığı Passenger
dağıldıktan sonra, grubun ismini solo çalışmalarında da sürdüren Rosenberg, 2007 yılından bu yana 14 albüme imzasını attı. Şarkıcının 2022 yılında çıkarttığı son çalışması "Birds That Flew and Ship That Sails" İngiltere listelerine üst sıralardan giriş yapmayı başardı.
Konser, 7 Nisan Cuma,
saat 20.30
'da İş Kuleleri Salonu
'nda gerçekleşecek.
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İş Sanat'ın etkinlik biletleri, Privia Black ve Maximum Black kartlara birinci kategoride yüzde 20, diğer kategorilerde yüzde 10, Maximum Kartlara ise tüm kategorilerde yüzde 10 indirim avantajıyla Biletix'te sunuluyor. Öğrenci ve 65 yaş üzeri indirimli biletler İş Kuleleri Salonu ana gişeden temin edilebilir.