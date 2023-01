Caz ve dünya müziğinin tanıdık sesleri İş Sanat’ta

İş Sanat, yeni yılda sezonun en özel caz ve dünya müziği konserleriyle müzik tutkunlarını selamlıyor. Norveç'in yaramaz çocuğu Jaga Jazzist, ünlü caz kontrbasçı Renaud Garcia-Fons, dünyada olduğu kadar Türkiye'de de önemli bir hayran kitlesine sahip Salvatore Adamo, Türkiye'nin önemli cazcıları Almagest Quintet ile trompetçi Nils Petter Molvaer'in konserlerini ajandalarınıza not edin.Kendilerine has müzik tarzlarıyla dikkat çeken ünlü caz topluluğu'da'nda sahne alacak.Yetenekli ve sıra dışı müzisyenlerden oluşan grup, birbirinden farklı tınılarda enstrümanlara yer verdikleri performanslarıyla ve ritmik, melodik ve aynı zamanda hipnotize edici tarzlarıyla dikkat çekiyor.İlk albümleri 'A Livingroom Hush' ile 'BBC yılın caz albümü' ödülünün sahibi olan Jaga Jazzist, 90'ların shogaze akımından 70'lerin progressive rockına uzanan yenilikçi bir rock yolculuğuna çıkardıkları albüm çalışmalarından, "Wagnervari" kutlama havalarıyla harmanladıkları müzikal çeşitliliklerini sürdürüyor.Caz ve geleneksel müziğin buluştuğu, kontrbasçı Renaud Garcia-Fons'un son projelerinden'da seyircisiyle ilk defa'nda buluşuyor.Fons'un Serkan Halili ve Derya Türkan ile bir araya gelerek oluşturduğu Tellerin Nefesi, geleneksel Türk müziği motiflerinin yanı sıra flamenko müziğinin etkilerini de içinde barındırıyor.Fons'a Serkan Halili ve Derya Türkan yanında, Kiko Ruiz (flamenko gitar), Florent Brannens (keman), Amandine Ley (keman), Aurelia Souvignet (viyola) ve Nicolas Saint-Yves (cello) eşlik ediyor.İş Sanat'ın "Umut ve Dayanışma" sezonunda ilk kez Almagest ismiyle bir araya gelen Sabri Tuluğ Tırpan, Hamdi Akatay, Cenk Erdoğan, Eylem Pelit ve Volkan Öktem'in yer aldığıkonseri'da İş Kuleleri Salonu'nda gerçekleşecek. Türkiye'nin önde gelen caz sanatçılarının konserinde Norveçli ünlü trompet sanatçısıkonuk sanatçı olarak yer alacak."Her Yerde Kar Var", "Karlar Düşer", "Komşu Kızı" şarkılarının bestecisi, bir dönemin pop ikonu sayılan, saat'da'nda unutulmaz şarkılarını seslendirecek.Adamo, sanat hayatı boyunca sayısız dile çevrilen ve nesilden nesile aktarılan şarkılarıyla tüm dünyanın gönlünde taht kurdu. Şarkılarıyla dünya çapında 100 milyonu aşkın albüm satış başarısı elde eden sanatçının yalnızca 'Tombe la Neige' şarkısı dünyanın çeşitli ülkelerinde sayısı beş yüzü geçen şarkıcı tarafından yeniden seslendirildi.Let Her Go şarkısıyla Spotify ve YouTube'da milyarlarca dinlenmeye ulaşan İngiliz şarkı ve söz yazarı Michael David Rosenberg, diğer adıylaİş Sanat'ta konser vermeye hazırlanıyor. Avrupa turnesine Türkiye'yi de dâhil eden Passenger, seyircisiyle ilk kez İş Sanat'ta buluşacak.Daha önce vokalist ve şarkı yazarı olarak yer aldığıdağıldıktan sonra, grubun ismini solo çalışmalarında da sürdüren Rosenberg, 2007 yılından bu yana 14 albüme imzasını attı. Şarkıcının 2022 yılında çıkarttığı son çalışması "Birds That Flew and Ship That Sails" İngiltere listelerine üst sıralardan giriş yapmayı başardı.Konser,saat'da'nda gerçekleşecek.İş Sanat'ın etkinlik biletleri, Privia Black ve Maximum Black kartlara birinci kategoride yüzde 20, diğer kategorilerde yüzde 10, Maximum Kartlara ise tüm kategorilerde yüzde 10 indirim avantajıyla Biletix'te sunuluyor. Öğrenci ve 65 yaş üzeri indirimli biletler İş Kuleleri Salonu ana gişeden temin edilebilir.