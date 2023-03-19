Medusa, şov dünyasının kalbini yeniden çaldı

Bu hafta en çok konuşulan moda olaylarından biri hiç kuşkusuz Versace'nin Los Angeles'ta düzenlediği gösterişli defileydi. Lüks modaevinin 2019 yılında bünyesinde Michael Kors gibi birçok markayı bulunduran Capri Holdings Limited şirketinin çatısı altına girmesinden sonra yakaladığı ivme gözden kaçacak gibi değil... Versace ailesinin fertleri ellerindeki tüm hisseleri holdinge devretmeleri karşılığında 2 milyar doların sahibi oldu. Yapılan anlaşma uyarınca Donatella Versace modaevinin kreatif ekibinin başında bulunmayı sürdürüyor... Gelelim görkemli defileye... Geçmişi çok da eskilere dayanmayan bu modaevinin yükselişi kesinlikle kurucusu Gianni Versace'nin şöhretler dünyasına olan yakınlığına dayanıyor. Markanın damgasını vurduğu 90'lar döneminde Hollywood'un ve şov dünyasının tüm önemli isimleri konserlerinde, davetlerde ve kırmızı halı etkinliklerinde Versace imzası taşıyan kıyafetler giyiyordu. Versace demek seksapalite, lüks ve şöhret ile eş anlamlı gibiydi... Ve modaevi bu sezon koleksiyonunu doğduğu topraklar olan İtalya'da ya da bir başka ünlü moda başkentinde tanıtmak yerine Los Angeles'ta defile düzenleyerek kökenlerine yani şöhretler dünyasına olan bağını ortaya koydu.Gerçekten de podyumlarda son dönemlerin en çarpıcı ve ünlü isimleri vardı. Ayrıca defileyi izleyenler arasında birbirinden ünlü isim bir aradaydı. Müzik dünyasının ve Hollywood'un en görkemli isimleri Versace defilesi için bir araya gelmişti. Kendilerini temsil eden ve kendilerinden ürün satın alan ana kitleye yakın olmak markanın bundan sonraki en büyük stratejisiydi... Modaevi son bir yıldır fiyatlarını, bilinirliği, kalitesi ve 90'ların moda dünyasındaki genel popülaritesini baz alarak Fransız modaevlerinin üzerine çıkarmıştı. Ve yeni ürün etiketleri popülaritesinin daha da artmasını sağladı. Hollywood'a meraklı Uzak Doğulu müşteriler ve Versace'nin genel ışıltılı, bol logolu ve görkemli havasından hoşlanan Arap müşteriler de bu durumdan gayet mutlu...Yeniden yükselişe geçen bu marka bir anda pandemi sonrası kadınların ihtiyacı olan şeyi onlara verdi: Kadın gibi hissetmek... Rengi her ne olursa olsun, parlak ve kaliteli aksesuvarlarla bezenmiş elbiseler, platform topuklu ayakkabılar, rengarenk çantalar ve seksi formlar markanın kadınların kalbini yeniden çalmasını sağladı...Düşünsenize markanın logosu bile Gianni Versace tarafından tasarıma bir kez bakanın aşık olması için seçilmiş... "Markanın logosu da neydi?" diye soranlara hemen söyleyeyim: Medusa... Medusa Yunan Mitolojiisi'nde bakışlarıyla kendisine aşık eden bir karakter. Medusa logosu ile ilgili olarak Gianni Versace yıllar önce verdiği bir röportajda, "Medusa'ya bir kez baktığınızda çok etkilenir adeta aşık olurmuşsunuz. Bu bakışlar sizi taşa çeviriyor olsa bile... Ben de tasarımlarımın aynı şekilde büyüleyici bir etkiye sahip olmasını, onlara aşık olmanızı istedim" diye anlatmıştı. Versace'nin öldürülmesi moda tarihine damga vuran olaylardan biri olarak hepimizin hafızasına kazındı. Peki 90'ların popüler olmasıyla birlikte yeniden moda dünyasında popülarite kazanan bu markanın hikayesini biliyor musunuz?Versace, 1972 yılında yani 26 yaşındayken doğup büyüdüğü Reggio Calabria'dan ayrılarak modanın başkenti kabul edilen Milano'ya taşındı. Burada moda ile ilgili eğitim almaya başladı. Hemen bir yıl sonra önemli moda markalarından biri olan Genny için gençlik kreasyonları tasarlamaya başladı. Versace bir süre bu marka ve çeşitli modaevleri ile çalıştıktan sonra 1977 yılında yine Genny için deneysel bir kreasyona imza attı. Bu deneysel çalışma, Gianni için hayatının dönüm noktası oldu. Yaratıcılığını ortaya koyan ünlü modacı bu kreasyon için aldığı olumlu eleştirilerden cesaret alarak kendi modaevini kurma fikrine vardı. Gianni Versace 1978 senesinde, Milano'da bir butik açarak kendi markasını yarattı. Milano'nun en lüks caddelerinden biri olan Via della Spiga'da açtığı butik Gianni Versace'nin moda dünyasında hızlıca yükselmesini sağladı.Abisi Santo Versace'yi şirketin yönetim kurulu başkanlığına getiren Gianni, kız kardeşi Donatella'yı da başkan yardımcılığa getirdi. Kendisi yalnızca danışman ve tasarımcı görevlerini üstlendi.Gianni Versace yarattığı markanın başarısı ve modaya yön verişi kadar trajik hayat hikayesi ile de hafızalara kazınmış durumda. Annesinin dikim ekibinde çıraklığa başlayan Versace bu dönemde moda alanında kendine ait fikirler de geliştirmeye başladı. Annesine tasarım konusunda öneriler veren Versace terzide çalıştığı süre boyunca çok şey öğrendi ve büyük bir tecrübe kazandı. Çıraklığının ilerleyen dönemlerinde kendi tasarladığı elbiseleri annesinin dükkanında satmaya bile başladı. Bu, yakın zamanda kurulacak moda imparatorluğunun ilk adımlarıydı. Ünlü tasarımcı gençlik yıllarında yalnızca moda ile ilgilenmiyordu. Yaşadığı bölgenin, çevrenin ve içindeki sanatçı ruhun da etkisi ile mimari alanı üzerine yoğun çalışmalar yapmaya başladı. Gianni'nin özellikle Antik Yunan dönemine olan merakı onu bu alanda eğitim almaya yöneltti. Latince ve Antik Yunanca eğitimi aldı.Versace 1979 yılında ilk büyük defilesini Milano'da düzenledi ve moda dünyasını alt üst etti. Mimari eğitimi olan ve modern sanatla ilgilenen Gianni tasarımlarında bu alanlardan ilham aldı ve çok başarılı oldu.Cesur ve estetik tasarımları ona 1980'lerin başında sanat dünyasının kapılarını açtı. Gianni Versace tiyatro ve opera için ilk tasarımlarını 1982 yılında gerçekleştirdi. Tiyatroya katkı sağladığı için Gümüş Maske ödülü aldı.Versace yeteneği sayesinde yaklaşık 10 yıllık bir süreçte, tüm dünyada 100'ün üzerinde mağaza açtı ve şirketin değerini 800 milyon dolar seviyelerine çıkardı.1990'ların ilk yıllarında yakalandığı hastalık nedeniyle emekli olmaya karar verdi. Şirketi kardeşleri Santo ve Donatella Versace'nin kontrolüne bıraktı. İki kardeş işleri daha da büyüttüler.Ancak bu dünyasının dehaları arasında gösterilen Gianni Versace ne yazık ki emekliliğinin ve Miami'deki görkemli malikanesinin tadını çıkaramadı. 15 Temmuz 1997 günü evinin kapısı önünde psikolojik rahatsızlıkları bulunan Andrew Cullinan tarafından öldürüldü.Versace'nin ölümü ve bu sır cinayet sayısız diziye ve yapıma konu oldu. Ve tüm bu merak ve ilgi modaevinin daha görkemli bir şekilde yükselmesini sağladı.