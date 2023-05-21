Angelina Jolie mültecilere destek için moda dünyasına atıldı

Hollywood'un gelmiş geçmiş en ikonik isimlerinden biri var karşımızda... 1975 doğumlu Angelina Jolie'yi tanımlamak istesek öncelikli olarak oyuncu ve yapımcı diyerek başlarız herhalde... Sonuçta karşımızdaki isim Oscar sahibi, üç Altın Küre ve iki Sinema Oyuncuları Derneği Ödülü'ne layık görülmüş bir isim... Hollywood'un gelmiş geçmiş en çok kazanan oyuncularından biri, hem de bir kadın olmasına rağmen... Babası ünlü oyuncu Jon Voight ile henüz bir çocukken 1982 yılında kameralarla, sinema setiyle tanışmış sonuç olarak...2001 yılında beyaz perdede canlandırdığı bilgisayar oyun kahramanı Lara Croft ona dünya çapında şöhret, Hollywood'da da prestijli bir kariyerin kapısını açtı... Sayısız kez dünyanın en seksi ve en güzel kadını olarak seçildi... Moda dünyasını peşinden koşturan elegan ve kendinden emin hali tabii ki sayısız kez dünyanın en stil sahibi kadınları arasında gösterilmesini de sağladı... Hollywood'un en yakışıklı, ünlü ve popüler isimleriyle arka arkaya evlenmesi onun bir kadın olarak daha da dikkat çekmesini sağladı. Düşünsenize Jonny Lee Miller, Billy Bob Thornton ve son olarak da Brad Pitt ile nikah masasına oturdu. Pitt ile 12 yıl evli kaldı ve bu süre zarfında çiftin 3 biyolojik çocuğu oldu. Evliliğinden önce bir çocuk evlat edinen Jolie, Pitt ile 2 çocuk daha evlat edindi... Ve boşanmalarıyla tüm çocuklar çiftin ortak velayeti altına alındı... Bir Hollywood starının kızının havalı, iddialı ve görkemli hayat özeti gibi oldu buraya kadar... Öyle değil mi?Ama Jolie sadece Jon Voight'un kızı değildi... Annesi dizilerde rol alan bir oyuncu olan Marcheline Bertrand'dı... Jolie'nin babasıyla da yine bir film setinde tanışmıştı... Ancak kısa süren oyunculuk kariyerinin ardından hayat onu yönetmenliğe ve yapımcılığa sürükledi... Ve tüm dünyanın onu tanımasını sağlayan yardım çalışmalarına... Çocuklarına kol kanat gererken fikir ayrılıklarıyla karşıya kaldığı eşinden boşandı. Bu onun yardım çalışmaları ve insan hakları örgütleriyle daha da yoğun çalışmasının kapısını açtı... Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği ile sayısız projeye imza attı. Ve bir kanser hastası olarak ölümü beklediği süre boyunca da bir yandan Afgan mülteci kadınlar için çalışmalar yapmayı, para toplamayı aralıksız sürdürdü...Şimdi Angelina Jolie'ye daha farklı bakmaya başladınız mı? Jolie'nin hayatı size babasınınkinden çok annesininkine benzer geldi mi? Hollywood'un en başarılı oyuncuları arasında gösterilen Angelina Jolie, babasının kızı olarak başladığı hayat yolculuğunu annesinin kızı olarak sürdürmeyi seçti uzun lafın kısası... O da kısa bir süre öncesine kadar Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) İyi Niyet Elçiliği görevindeydi... Evlat edindiği üç çocuk da dünyanın farklı noktalarından mültecilerdi aslına bakarsanız... Onların kültürlerine yakın bir şekilde yetişmesi için çaba sarf ederken bir yandan da dünyanın dört bir yanındaki kanayan yaraları daha net bir şekilde gözlemledi...BM bünyesinde insani yardım faaliyetlerine 2001 yılında başlayan Jolie, 2012 yılında BM İyi Niyet Elçisi olarak atandı... Ama tüm bu yıllar boyunca çalışmalar ona bir noktada yeterli gelmemeye başladı. 2022 yılında bu görevden ayrılırken süreçlerde mülteciler ve yerel kuruluşlarla doğrudan ilişki kurmak istediğini ve farklı bir şekilde çalışma zamanının geldiğini hissettiğini söylemişti. Ve bu hafta yaklaşık bir yıllık bir sürecin ardından bundan sonraki çalışma sisteminin nasıl olacağını Instagram sayfasında açıkladı. Atelier Jolie isimli bir platform kurduğunu açıklayan oyuncu, bu marka aracılığıyla mültecilere ve dezavantajlı gruplara destek vereceğini açıkladı. Bu platformu yaptığı çalışmaların sürdürülebilir olması için kurduğunu belirtti. Jolie, Atelier Jolie platformunun çatısı altında ustalar, modelist ve girişimcilerin kendi üretimlerini yapacaklarını açıkladı. Jolie, proje kapsamında kullanılmayan materyallerden yararlanılacağına işaret ederek, yeteneklerine uygun şekilde mülteciler ve dezavantajlı gruplardan oluşan geniş bir ekibi bir araya getireceklerini vurguladı.