Moda dünyasının beklenmedik kraliçesi

Bana "İdil, Paris Haute Couture Moda Haftası'nda en çok kim konuşuldu, ne konuşuldu?" diye sorsanız tereddüt etmeden "Cardi B." derim herhalde... Bu ismi hiç duymamış olanlar için kısaca ABD'de çok popüler bir rap'çi diyerek özetleyebilirim. Dünyanın en prestijli haber dergilerinden Forbes'un "Dünyanın en etkili kadın rap sanatçısı" olarak seçtiği birçok sanatçı tarafından müzik piyasasındaki etkisi Jay-Z ve Drake ile karşılaştırılan bir isim. Time'ın dünyanın en etkili isimleri listesinde yer alıyor. Grammy'nin de aralarında bulunduğu sayısız ödülü var. Haber dergisi Newsweek tarafından hip-hop dünyasının şu anki kraliçesi olarak nitelendiriliyor. Yaklaşık 80 milyon dolarlık bir servete sahip ve henüz 30 yaşında... Sosyal medyanın en popüler isimlerinden biri, Instagram'da 100 milyonun üzerinde takipçisi var. Ve kabul edelim şu an moda dünyasının, lüks dünyasının yıldızı o... Ulaşabilirliği, etkinliği, popülaritesi, ünü, şöhreti artık siz ne derseniz zirvede...Belcalis Marlenis Almanzar, 1992 yılında New York'ta daha doğrusu bu güzel şehrin oldukça belalı semti Bronx'ta dünyaya geliyor. Latin ve siyahi kökenli... 16 yaşında çete üyesi oluyor. Uyuşturucu satıcılığına başlıyor. O dönemi daha sonra "İstemediğim şeyler yaptım. Pişmanım. gurur duyulacak bir yanı yok" diyerek tarif ediyor. Müzik eğitimi gördüğü Renaissance High School for Musical Theater & Technology isimli lisede okurken bir yandan da bir markette kasiyerlik yapıyor. Ancak çıkan bir tartışmanın sonunda işten atılıyor. Bir yanda fakirlik, bir yanda aile içi şiddet, bir yandan son derece agresif bir erkek arkadaş Cardi B'nin hayatının yönünü değiştirmesine yol açıyor. Ve kendisini bir striptiz klüpte çalışırken buluyor. Bu dönem için rap'çi, "O kadar da kötü değildi. Sonuçta hayatta kaldım, şiddetten kurtuldum ve lise eğitimime geri dönmeyi başardım" diyor... Peki sonra ne mi oluyor? Tabii ki Cardi B. lise eğitimini tamamlamayı başaramıyor. 2013 yılında Vine ve Instagram'da kendi video'larını ve şarkı sözlerini paylaşmaya başlıyor. Ve sosyal medya üzerinden şöhrete kavuşuyor.Bu popülarite sayesinde 2015 yılında VH1 kanalında yayınlanan Love & Hip Hop: New York isimli programın kadrosuna katılıyor. 2016 yılında bu şov sayesinde popülaritesi o kadar artmış oluyor ki müzik kariyerine yoğunlaşmak için programdan ayrıldığını duyuruyor. 2017 yılında Atlantic Records ile ilk albüm anlaşmasını yapıyor. Bodak Yellow isimli single'ını o yıl piyasaya sürüyor. Şarkı listelerde bir numaraya çıkıyor ve ilk single'ıyla bunu başaran ilk kadın rap şarkıcısı olarak tarihe geçiyor. İlk albümü Invasion of Privacy'yı 2018 yılında piyasaya çıkartıyor. Yani sadece beş sene önce... Albümden teker teker piyasaya çıkan single'ları J Balvin, Bad Bunny gibi isimlerle seslendiriyor. Maroon 5 ile albümden bazı parçaları yeniden yorumluyor, piyasaya çıkarıyor. Albüm o kadar çok satıyor ki platinyum alarak tarihe geçiyor. Satışlar bir sonraki yıla da sıçrıyor ve 3 platinyum ile rekoruna rekor katıyor.O yıl Entainment Weekly onu pop kültür fenomeni olarak seçiyor. Aynı yıl Time'ın etkili isimler listesine girmeyi başarıyor... Ve yine aynı yıl dergiler ve gazeteler ondan rap'in kraliçesi diyerek bahsetmeye başlıyor. 2019 yılını turneler ve TV programlarıyla geçiriyor. Hatta Jennifer Lopez'in başrolünde yer aldığı Hustler filminde de yer alıyor. 2020 yılında sayısız ödül alıyor, tabiri caizse bir ödül töreninden diğerine koşarak vakit geçiriyor. Henüz ikinci albümünü çıkarmak için çalışmalar yapan Cardi B. bu süre zarfında 20'si konuk olarak yer aldığı 35 single'da yer alıyor. Her konuk olduğu single ile farklı müzik türlerinden, farklı popülaritelere sahip sanatçıların kitleleriyle de tanışmayı başarıyor. Yani aralıksız olarak üreten ve farklı kanallardan ününe ün katan bir isim Cardi B...Şöhreti sağlamlaşır sağlamlaşmaz okuduğu ilkokula 100 bin dolar bağışlayan ve çocuklara eğitim hayatlarını sürdürmeleri yönünde telkinlerde bulunan Cardi B., ülkesinin önde gelen silahlanma karşıtlarından biri... Kendisini bir feminist olarak tanımlayan ve kadınların kendi ayakları üzerinde durması gerektiğinin altını her fırsatta çizen Cardi B., polislerin siyahilere ve latin kökenlilere karşı kullandığı şiddete karşı duruşunun da her fırsatta altını çiziyor. Üne kavuşmasında önemli bir yere sahip olan Bodak Yellow şarkısında Christian Louboutin ayakkabılardan bahseden rap'çi, 2019 yılında katıldığı Grammy Ödül Töreni'nde vintage bir Thierry Mugler kıyafet giyerek dikkatleri üzerine çekmişti. Cardi B.'nin bu markayı tercih etmesinin ardından satışlarının patlamasıysa bir anda rap'çinin modaevlerinin dikkatini çekmesini de sağladı. Avam ve zorlama seksi tavrına rağmen bir stil ikonu olduğu ve oldukça kalabalık bir kitlenin alışveriş eğilimini etkilediği konusunda moda dünyasının hem fikir olması da tabii ki bunda etkili oldu. 2020 yılında Balenciaga'nın reklam yüzlerinden biri olan ve pop kültürün en etkili isimlerinden biri olarak kabul edilen Cardi B., bu moda haftasında da tüm dev modaevleri tarafından defilelere davet edilerek ve onların koleksiyonlarından birer parça giymek için oldukça yüksek meblağlar kazanarak kendisini resmen ispat etmiş oldu.