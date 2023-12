Avrupa’da sizi tozpembe bir hayat beklemiyor

İsvec, uzunca bir suredir ulke dışına taşan sorunlarıyla dunya gundemini meşgul bir eden bir ulke oldu. Genclerin ruhsal bunalımlarının ciddi şekilde artması, yine gencler icin obezitenin en kritik sağlık sorunu olması, Kur'an-ı Kerim yakılması, İsrail terorunu kınayan oğrenci gosterilerinin yasaklanması, iklim aktivisti İsvecli Greta Thunberg'e eylemleri icin para cezası kesilmesi ve ekonomistlerin ulkenin para birimi kronun 2024 senesini parlak gecirmeyeceği ongoruleri... Dunyanın refah ve ekonomisi en iyi ulkelerinden biri olarak gorulen İsvec'te neler oluyor? Yıllardır İsvec'te yaşayan Uzman Psikolog Meleknur Alevcan'a ulaştık. Ruya ulkeye ne oluyor, orada neler yaşanıyor, oğrenmek istedik. Soz hocamızda.- Yaklaşık 10 yıldır İsvec'teyim. Uzun suredir ulkenin en buyuk hastanesinin psikiyatri bolum yoneticiliğini yapıyorum. Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi Rus Dili ve Edebiyatı bolumunden mezun oldum. Ardından İsvec'te Lulea Teknik Üniversitesi'nin psikoloji bolumunu bitirdim.ABD'deki State University of New York'ta psikoloji ve psikoterapi eğitimi aldım. Sonra İsveç'te Kristianstad Universitesi'nde psikoloji alanında master yaptım. West Universitesi'nde çocuk ve ergen psikoloji üzerine ikinci yuksek lisansımı yaptım.- Turkiye aleyhine yapılan propagandaları gerek iş yerinde İsvecli calışanlarım ya da hastalarımla, gerek sosyal ortamlardaki arkadaşlarımla surekli tartışıp, gercekleri anlatmaya calışıyoruz. Ulkemizi burada ve gittiğim her yerde en iyi şekilde temsil etmeye calışıyorum.Kulturel zenginliğimizi, lezzetli gurme mutfağımızı, yardımseverliliğimizi, misafirperverliliğimizi, tarihi zenginliğimizi, sıcaklığımızı surekli anlatıyorum. Yakın cevremde ulkemize duydukları ilgiden dolayı Turkce oğrenmeye başlayan, Turk yemekleri yapan ve bir gun ulkemizde yaşamayı hayal eden İsvecli dostlarım var.- Avrupa'ya giden genclerin buyuk bir kısmında hayal kırıklığı yaşandığını goruyoruz. Bunun temel sebeplerinden biri; kafalarında kurdukları rasyonel olmayan, tozpembe bir Avrupa algısının gerceklikle bağdaşmaması. Avrupa'da goc edilen ulkenin şartları ne kadar iyi olursa olsun, goc eden kişi icin oryantasyon sureci psikolojik olarak yıpratıcı olabiliyor. Ozellikle ekonomik problemler, ırkcılık, dışlanma, dil ve kulturel problemler, yalnızlık, aidiyet ve kimlik krizi gibi turlu sıkıntılar yaşanabilmekte. Butun bu sorunlara hazırlıksız bir şekilde yakalanan genc bireyler icin bu durum bazen başa cıkılamaz bir hal aldığı icin depresyon ve anksiyete bozuklukları yaşanabiliyor. Elbette bilincli bir şekilde araştırma yaparak ve bu problemlere hazırlıklı bir şekilde gelen genclerde bu hayal kırıklığı daha az yaşanmakta. Bu grup uyum surecini cok daha iyi yonetmekte.- Coğu zaman insanlar travmalarından kacmak icin de goc etmek ister. Yaşanılan şehri ya da ulkeyi değiştirdikleri zaman butun problemlerin cozuleceğine ve cok daha mutlu olacaklarına inanırlar. Fakat insan nereye giderse gitsin, travmalarını da beraberinde getireceği ve kendisinden kacamayacağı icin, bu bir cozum değildir. Boyle bir durumda kacmak yerine kişinin kendi icine donmesi ve psikoterapi desteği alması gerekir. İsvec'e gerek calışma amacıyla gerekse doktora ya da yuksek lisans yapmak icin geldikten sonra ciddi anlamda uyum problemi yaşayıp Turkiye'ye geri donen danışanlarım mevcut. Bu konuda yaşadıkları en buyuk ortak sıkıntı İsvec'te sosyalleşmenin cok zor olması ve kendilerini yalnız hissetmeleri. Psikolojik sağlamlılık icin sosyal desteğin onemi cok buyuk, bu yuzden kişinin kendisini guvende hissettiği ortama geri donmesi cok anlaşılır bir sebep.- Kur'an-ı Kerim yakılması ve bu duruma hic bir yaptırım getirilmemesi İsvecliler tarafından da protesto edilmekte aslında. İfade ozgurluğu adı altında insanların kutsalına, dini değerlerine saldırılarda bulunmanın nefret sucu olduğuna inanıyor buyuk bir coğunluk.Bu tur provoke edici saldırganlara prim vermemek gerektiğini ve derhal bir yasal yaptırıma gidilmesi gerektiği duşunuluyor.- Goteborg'da universite oğrencilerinin yapmış olduğu İsrail'i kınama gosterilerini yasaklamasını tamamen ikiyuzluluk olarak değerlendiriyorum.Neyse ki eleştirilerden sonra geri adım atıldı ve universite rektoru ozur diledi.- Son donemde yapılan calışmalar, ozellikle İsvec'te yaşayan cocuklarda gorulen depresyon, yeme bozuklukları artışına dikkat cektiği icin ulkedeki psikologlar aktif olarak bu konuda calışmalar ve projeler gercekleştirmekte.Siber suclara karşı ve cocukların sosyal medyada maruz kalacağı olası travmalara karşı bazı filtreler geliştirilmekte.- Çocukluğumdan beri müzikle ilgileniyorum. Klasik Batı müziği enstrümanları ile başladım müzik hayatıma. Klasik gitar, piyano, keman, çello çalıyorum. Fakat son yıllarda Doğu enstrümanlarına ve müziğine yöneldim. Bir bağlama, saz ya da ud çalarken aldığım haz bambaşka. Bunu mesleğime de uyarladım. İsveç'te müzik terapi uygulamaları yapıyoruz bazı hasta grupları ile. Mesleğe ilk başladığım sene çok uzun yıllardır konuşmayan yaşlı İsveçli bir şizofreni hastasına Yunus Emre'nin Gel Gör Beni Aşk Neyledi eserini çalarak ilgisini uyandırmayı başardım. Yıllar sonra ilk kez benimle konuşmaya başladı. Şarkının sözlerinin ne anlam ifade ettiğini ve hangi dilde olduğunu sordu bana. Bu durum İsveç'te çalıştığım hastanede büyük yankı uyandırdı. İnsanlar dilini bilip anlamasa bile belki hissedilen acılar ortak nokta olabiliyor. Müzik de, özellikle bizim müziğimiz evrensel bir dil gibi birleştirici ve iyileştirici bir etkiye sahip olabiliyor. Ben de bulunduğum ülkede elimden geldiğince bunu uygulamaya ve geliştirmeye çalışıyorum."Yeme bozuklukları ile anksiyete, İsveç'te rekor seviyede artış göstermekte. Vücut ağırlığında anormal derecede düşüklük ve hissedilen yoğun kilo alma kaygısı, kalori alımını kısıtlamak için yemek yedikten sonra kusma, sürekli yiyecekleri düşünme ve tartılma isteği, asla yeterince zayıf olduğuna inanmama, aşırı derecede egzersiz yapma, yemek yememek için sosyal ortamlardan soyutlanma gibi belirtiler ile gösterir kendisini. İsveç'te genç kadınlarda görülme sıklığı çok daha fazla. Moda dünyası, sosyal medya, dansçılar, mankenler gibi zayıflığın ön planda olduğu mecralarda özellikle genç kızların sürekli kendilerini kıyaslaması sağlıksız diyetlere sebebiyet veriyor."