Uzman doktordan uyarı: "Sahur ve iftarda ihtiyacımız kadar olanı tüketmemiz lazım"

"SAHURDA VE İFTARDA TÜKETEBİLDİĞİMİZ KADAR DEĞİL DE İHTİYACIMIZ KADAR OLANI TÜKETMEMİZ LAZIM"



İnsanın düzenli metabolizmasının çalışması için sadece susadığı zaman su içmesi gerektiğine vurgu yapan Solmaz, şunları kaydetti:

"Bizim aslında oruçta açlıktan veya susuzluktan yana korkmamız lazım. Bünye buna zaten müsait. Sahurda ve iftarda tüketebildiğimiz kadar değil de ihtiyacımız kadar olanı tüketmemiz lazım. Mideye fazla yüklenilmemesi gerekiyor. Özellikle karbonhidrat içeren ve kalorisi yüksek olan besinleri az tüketmemiz lazım. Hastalarıma Ramazan ayı boyunca iftardan sonra muhakkak egzersiz yapmayı öneriyorum. Besinlerle paralel olarak aynı şekilde su için de tüketimimizi dengede tutmalıyız. Normal günde kaç litre su tüketiyorsak Ramazan ayında da o kadar su tüketmeliyiz. Sahurda 2 litre su içilse de susama hissi 2-3 saat sonra da belki tekrar ortaya çıkabilir. Bunun için sahurda yemekle veya sonra 2-3 bardak su tüketilse yeterlidir. Bir insanın metabolizması ortalama olarak 1,5 Litre suya ihtiyaç duyuyor. Ama bunu tüketmek şart değil. İnsan susadığı anda su içmeli."



Toplum olarak Ramazan ayında ortalama 5-6 kilo alındığına dikkat çeken Solmaz, "Ramazan ayı içerisinde normal hastalığı olmayan bir kişi önerilerimizi yapmazsa, daha fazla kilo ile karşı karşıya kalır. Bir ay içerisinde toplum olarak en az 5-6 kilo alıyoruz. Bu kiloları bayramdan sonra da verme düşüncesiyle hareket ediyoruz ama veremiyoruz. Bir sonraki süreçte üzerine 4-5 kilo daha eklenince kilo artışımız giderek fazlalaşıyor. Şu an normal popülasyondaki vücut kitle endeksinin üzerinde bir toplumuz. Fazla kilolar ileriki yıllarda kronik hastalıklar olarak şeker, kolesterol, tansiyon, kalp hastalıkları gibi bize geri dönüyor. Uzun süreli ilaç kullanacak döneme geçmiş oluyoruz. Bunlardan sakınmak ve hastalıkların oluşmaması için bizim şimdiden yeme ve içmemize dikkat etmemiz gerekiyor" şeklinde konuştu.

