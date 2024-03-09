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Giriş Tarihi: 9.3.2024 10:57

Ramazan öncesi Eyüpsultan'da gıda denetimi

DHA
Ramazan öncesi Eyüpsultan’da gıda denetimi

Eyüpsultan'da Ramazan ayı öncesi gıda satışı yapılan işletmelere yönelik denetimler yapıldı. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan denetim sırasında hijyen kurallarına uymayan bir fırına 70 bin lira para cezası kesilirken, 3 işletmeye de eksiklerinin tamamlanması için süre verildi.

İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince, yaklaşan Ramazan ayı öncesi, Eyüpsultan'da tüketimi artması muhtemel gıda ürünlerinin üretim, satış ve toplu tüketimlerinin yapıldığı işletmelere yönelik denetimler yapıldı. Denetimlere İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca ile Eyüpsultan İlçe Tarım ve Orman Müdürü Fatih İke de katıldı. Denetim sırasında işletmelerden numuneler alınırken, çalışanlar ile mutfaklarda hijyen kurallarına uyulup uyulmadığını da kontrol edildi. Ekipler, hijyen kurallarına uyulmadığı tespit edilen bir fırına 70 bin lira ceza keserken, 3 işletmeye de tespit edilen eksikliklerinin tamamlanması için süre verildi.

İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca, "Denetimlerimiz 7 gün 24 saat esasına göre yapılıyor. Sürekli gıda denetimlerimizi yapıyoruz ancak Ramazan ayı, Ramazan Bayramı, Kurban Bayramı, yılbaşı öncesi gibi dönemlerde belli alanlarda biraz daha sıkılaştırıyoruz. Bugün de girdiğimiz bir işletmede hijyen yönünden ciddi noksanlıklar var, idari para cezası uygulanacak. Fırın ile ilgili de hijyen sorunu var. Orası ile ilgili de gerekli işlemler yapılacak. Bu sene yapılan denetimlerimiz yoğun şekilde devam ediyor. Biraz zeytinyağı konusunda sıkıntılıyız. Et, bal, zeytinyağı gibi ürünler biraz daha taklit ve tağşişe konu olabilen, taklit ve tağşişle daha çok karşılaştığımız ürünler. Zeytinyağı ile ilgili problemlerimiz oldu bu sene. En iyi denetçi tüketicinin kendisi. İşletmelerde, alışveriş yaptıkları yerlerde bir eksiklik gördüklerinde mutlaka bir noksanlık varsa bize iletsinler. Gıda okuryazarlığı çok önemli, aldıkları ürünlerin üstlerine mutlaka baksınlar. Piyasa fiyatının çok altında buldukları üründen şüphelensinler" dedi.

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Ramazan öncesi Eyüpsultan'da gıda denetimi
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