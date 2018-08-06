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sıcağı sevmiyor...

artıyor, nem oranı yükseliyor. Bunaltan sıcak bütün vücudu etkilese de, en çok kalbin iş yükünü artırıyor. lı bireyleri bile yoran sıcaklar, özellikle kapağında sorun olanları bir hayli zorluyor. Kalp hastaları bu dönemde en fazla nefes darlığı, göğüs ağrısı ve çarpıntı şikayetlerinden yakınıyor. Kalp kapağında problemi olup, bu sorunları yaşayanların vakit kaybetmeden bir uzmana başvurması önem taşıyor. Op. Dr. Hüseyin Gemalmaz, yaz sıcaklarının kalp kapak hastalıkları üzerindeki etkisi ve tedavi yöntemleri hakkında bilgi verdi.

Giriş Tarihi: 6.8.2018 12:01
Kalp sıcağı sevmiyor...

NEFES DARLIĞI VARSA KALP KAPAKLARINDA SORUN OLABİLİR
Yaz sıcaklarında hastası olanlarda göğüs ağrısı, nefes darlığı ve çarpıntı şikayetleri artmaktadır. Yüksek ve nem oranları daha önce olmayan nefes darlığı sorununun ortaya çıkmasına neden olabilmektedir. Nefes darlığına, koroner damarların daralması ve kalp kapak hastalıkları sebep olabilmektedir. Kalpte kan akışının devamlı ve istenen oranda hareketini sağlayan aort, mitral, triküspit ve pulmoner isimli dört kapak vardır. Bu kapakların yapısında çıkan sorunlar iki şekilde olmaktadır. Bunlardan biri kalp kapaklarında daralma, diğeri kalp kapaklarındaki yetmezliktir. Bu iki sorun aynı anda ve birden fazla kalp kapağında olabilmektedir.

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Kalp sıcağı sevmiyor...
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