Kalp sıcağı sevmiyor...

NEFES DARLIĞI VARSA KALP KAPAKLARINDA SORUN OLABİLİR

Yaz sıcaklarında kalp hastası olanlarda göğüs ağrısı, nefes darlığı ve çarpıntı şikayetleri artmaktadır. Yüksek sıcaklık ve nem oranları daha önce olmayan nefes darlığı sorununun ortaya çıkmasına neden olabilmektedir. Nefes darlığına, koroner damarların daralması ve kalp kapak hastalıkları sebep olabilmektedir. Kalpte kan akışının devamlı ve istenen oranda hareketini sağlayan aort, mitral, triküspit ve pulmoner isimli dört kapak vardır. Bu kapakların yapısında çıkan sorunlar iki şekilde olmaktadır. Bunlardan biri kalp kapaklarında daralma, diğeri kalp kapaklarındaki yetmezliktir. Bu iki sorun aynı anda ve birden fazla kalp kapağında olabilmektedir.