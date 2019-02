Her gün küçük bir kase nar tüketin

Bağışıklık sistemimizi güçlü kılan en önemli faktörlerin başında yeterli ve dengeli beslenmek geliyor. Bazı besinler bağışıklık sistemini güçlendirmede ayrı bir önem taşıyor.

Acıbadem Maslak Hastanesi Diyet Uzmanı Fatma Turanlı, bağışıklık sistemini güçlendiren besinleri anlattı..



YUMURTA Yumurta, vücudumuza dışardan alınması gereken amino asitleri dengeli ve yeterli miktarda içeriyor. Protein içeriği ve A, B, D ile E vitaminleri nedeniyle bağışıklık sistemimiz için önemli bir besin. Yumurtayı her gün tüketmeniz, günlük protein ihtiyacınızın karşılanması ve genel vücut işleyişindeki olumlu etkisi açısından önemli.



NAR Nar, içerdiği bol miktarda C vitamini, polifenoller, potasyum ve vitaminler sayesinde oldukça güçlü bir antioksidan özelliğe sahip.

Özellikle çekirdeği ile tüketirseniz, antioksidan özelliği daha yüksek oluyor.

Her gün bir küçük kase nar yemeniz kış ayları için iyi bir destek olacaktır.



BROKOLİ Brokoli; A, C, E vitaminlerini ve güçlü bir antioksidan madde olan sülforafanı bol miktarda içeriyor. Her gün veya haftada üç-dört defa, özellikle çiğ tüketilen brokoli, bağışıklığı güçlendirmede etkili oluyor.



BALIK Balık; antienflamatuar özelliğe sahip omega- 3 yağ asitlerinden ve proteinden zengindir.

Ayrıca bol miktarda fosfor, selenyum ile A, D, B vitamini içerir.

Bağışıklık sisteminin iyi çalışmasında ve güçlü olmasında önemli katkı sağlayan balığı haftada en az bir-iki kez tüketmeniz gerekir.



SOĞAN–SARIMSAK Soğan ve sarımsak, içerdikleri sülfürlü bileşikler sayesinde doğal antibakteriyeldir.

Ayrıca C vitamini, potasyum ve kalsiyum içerikleri de yüksektir. Bu nedenle tükettiğiniz yemeklerde bulunmaları, bağışıklık sisteminin fonksiyonu için önemlidir. Beslenmenizde soğan ve sarımsağa her gün yer vermeyi ihmal etmemelisiniz.



KIVI Kivi; potasyum, C vitamini, beta karoten gibi vitamin ile mineraller ve ona antioksidan özellik katan flavonoidler sayesinde bağışıklık sistemini güçlendirir.

Her gün kabuğu ince soyulmuş bir adet kivi tüketmeniz, kış aylarında gripten korunmanızda fayda sağlar.

