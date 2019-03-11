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Faydaları renklerinde saklı...Bakın onlar neler!

Özellikle antosiyanin bakımından zengin mavi, kırmızı veya mor renkli ; kişiyi kanser, kalp hastalıkları, aşırı kilodan koruyan en önemli yiyeceklerin başında geliyor.

Giriş Tarihi: 11.3.2019 10:32 Güncelleme Tarihi: 12.3.2019 09:35
Faydaları renklerinde saklı...Bakın onlar neler!

Vücudumuzun günlük vitamin, mineral, lif ihtiyacının karşılanması ve genel sağlığımızın korunmasında, meyve sebzetüketimi önemli bir rol oynuyor. Özellikle antosiyanin bakımından zengin mavi, kırmızı veya mor renkli meyve sebzeler; kişiyi kanser, kalp hastalıkları, aşırı kilodan koruyan en önemli yiyeceklerin başında geliyor. İşte vücuda sağlık aşılayan meyveler.

BERRYLER: Antioksidanların en önemli kaynağıdır. Yaban mersini, böğürtlen, çilek, ahududu, elderberries, kızılcık, bilberries ve diğer mavi, mor veya kırmızı renkli meyveler zengin antosiyanin kaynaklarıdır.

KİRAZGİLLER: Ekşi tatta olan kirazgiller, tatlı olanlarına oranla daha yüksek antosiyanin seviyesine sahiptir. Çilek, kiraz gibi meyveler ne kadar koyu olursa konsantrasyonları o kadar yüksek olur.

MOR ÜZÜM: Mor üzümler önemli bir antosiyanin kaynağıdır. Aynı zamanda ürik asit kristallerinin çözülmesine yardımcı olurlar; bu da gut ve romatizmal artrit semptomlarını azaltabilir.

MOR KUŞKONMAZ: Kuşkonmaz lezzetli olmasının yanı sıra besin içeriği bakımından da oldukça zengindir. Antosiyanin bakımından daha zengin olmalarının yanı sıra; mor renkteki kuşkonmaz; yeşil kuşkonmaza oranla daha fazla protein ve daha fazla C vitamini içermektedir.

MOR LAHANA: Araştırmalar mor lahanada 36 farklı antosiyanin türü olduğunu ortaya çıkarmıştır. Ancak kişinin vücudu bu antosiyaninlerin sadece %80'nden faydalanabilmektedir.

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Faydaları renklerinde saklı...Bakın onlar neler!
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