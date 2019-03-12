Kahvaltıda kavurma yemeyin!

KAHVALTIDA CİĞER KAVURMA TÜKETMEYİN

Bazı yörelerimizde hala kahvaltı sofralarında kurban kesilmesinin ardından hayvansal yağ ile kavrulan ciğer tüketiliyor. Hatta bazen bu beklentiyle öğlene kadar hiçbir şey yenmediği de olabiliyor. Bu şekilde tüketilen ciğerin kalp damarları için son derece tehlikeli olduğunu söyleyen Beslenme ve Diyet Uzmanı Merve Güler, hafif bir kahvaltı ile güne başlamanın enerjinin ve vücut dengesinin yerinde olmasını sağladığına işaret ediyor.

Yaygın olarak tercih edilen bir besin olan ciğer, birçok vitamin ve mineralin kaynağı olsa da içeriğindeki kolesterol miktarından dolayı dikkatti tüketilmesi gerekiyor. Dana etinin 100 gramında yaklaşık 90 mg kolesterol varken, karaciğerde 300 mg kolesterol bulunuyor. Bu nedenle ciğer, ete göre de daha az miktarda ve kavurma olarak değil, domates, biber gibi sebzelerle sote edilerek tüketilmeli. Ayrıca yanında bol salatanın bulunması sindirim sağlığı açısından da önem taşıyor.