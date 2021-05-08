Tip 2 diyabet riskini azaltabilir

Bilim insanları, bir yıl boyunca 65 yaş ve üstü 152 kişinin sağlık verilerini inceledi.

Çalışmada diyabeti önleyecek yemek programı uygulanan katılımcılardan yarısının haftalık diyetlerine 200 gram (yaklaşık iki kutu) sardalya eklendi.

Bir yıl sonra, sardalya yiyen katılımcıların tip 2 diyabet riskinin yüzde 37'den yüzde 8'e kadar düştüğü görüldü.

Araştırma ekibinden Dr. Diana Rizzolo, "Uygun fiyata sahip olunabilen ve kolay bulunan sardalya, tip 2 diyabetin başlamasını önlemeye yardımcı oluyor." ifadesini kullandı.

YAĞLI BALIK KALP SAĞLIĞINI DESTEKLEYEN İYİ YAĞLAR İÇERİYOR

Ayrıca, araştırmada, İngiltere'de diyabet tanısı konulan yaklaşık 4 milyon kişinin yüzde 90'ına tip 2 teşhisi de konulduğu bilgisi paylaşıldı.

Genellikle aşırı kiloya sahip veya hareketsiz yaşam tarzı bulunan kişilerde tip 2 diyabet başlangıcı çok sık görülürken gerekli tedavi uygulanmazsa bu durum kalp rahatsızlığına, körlüğe ve uzuvların kesilmesine neden olabiliyor.

Öte yandan, yağlı balığın kalp sağlığını destekleyen iyi yağlar içerdiği biliniyor.