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Giriş Tarihi: 11.5.2021 12:36 Son Güncelleme: 11.5.2021 12:52

SON DAKİKA: DSÖ'den korkutan tanımlaması!

İHA
SON DAKİKA: DSÖ'den korkutan Hindistan mutasyonu tanımlaması!

Son dakika koronavirüs haberleri gelmeye devam ederken (DSÖ), korona virüsün Hindistan mutasyonunu “küresel endişe verici ” olarak tanımladı.

Son dakika... Koronavirüsle mücadele sürecinde dünya aşılama devam ediyor. Öte yandan Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) her geçen güm hızla yayılan korona virüsün Hindistan mutasyonuna ilişkin açıklama yaptı.

30 ÜLKEYE YAYILDI! KÜRESEL ENDİŞE VERİCİ VARYANT

DSÖ tarafından yapılan açıklamada, daha hızlı yayıldığı tespit edilen mutasyonun şimdiden 30 ülkeye yayıldığı vurgulandı. DSÖ, ilk olarak Hindistan'da görülen B.1.617 mutasyonu, "küresel endişe verici varyant" olarak nitelendirdi. Söz konusu mutasyonun, Hindistan'daki ölümcül dalgalanmaların nedeni olup olmadığına ilişkin incelemeler sürüyor.

Başkent Yeni Delhi'de oksijen tüpü sıkıntısı devam ederken, yerel basın ülkenin güneyindeki Andhra Pradesh eyaletinde, oksijen tankerinin gecikmesi sonucu 11 korona virüs hastasının hayatını kaybettiğini duyurdu.


Hindistan'da 366 bin yeni vaka tespit edilirken 3 bin 754 kişi hayatını kaybetti.

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SON DAKİKA: DSÖ'den korkutan Hindistan mutasyonu tanımlaması!
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