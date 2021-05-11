SON DAKİKA: DSÖ'den korkutan Hindistan mutasyonu tanımlaması!

30 ÜLKEYE YAYILDI! KÜRESEL ENDİŞE VERİCİ VARYANT

DSÖ tarafından yapılan açıklamada, daha hızlı yayıldığı tespit edilen mutasyonun şimdiden 30 ülkeye yayıldığı vurgulandı. DSÖ, ilk olarak Hindistan'da görülen B.1.617 mutasyonu, "küresel endişe verici varyant" olarak nitelendirdi. Söz konusu mutasyonun, Hindistan'daki ölümcül dalgalanmaların nedeni olup olmadığına ilişkin incelemeler sürüyor.