Uyutmayan kemik ağrılarınızı göz ardı etmeyin

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Mahmut Nedim Aytekin, kemiklerde oluşan ve ağrıkesiciler ile geçmeyen kemik ağrılarının çok riskli olabileceğini söyledi. Doç. Dr. Aytekin, böyle bir durumla karşılaşıldığında önce doğru teşhisin konulması, sonra da doğru ellerde erken tedaviye başlanmasının hayati öneme sahip olduğu bilgisini verdi.



"KÖTÜ HUYLU KEMİK TÜMÖRLERİNE GENÇLERDE DAHA FAZLA RASTLANILIYOR"

Doç. Dr. Mahmut Nedim Aytekin, "Kötü huylu kemik tümörlerine (Osteosarkom ve Ewıng Sarkomu) gençlerde daha fazla rastlanılıyor" dedi. Gençlerde daha sık görülen kötü huylu kemik tümörlerinin nedeninin ise hala bilinmemekte olduğunu açıklayan Aytekin, kemikte görülen tümörlerin çok büyük kısmının iyi huylu olduğunu, hatta bu tümörlerin önemli bir kısmına hiç müdahale bile edilmediğini kaydetti.





"ÇAĞIMIZDA GÖRÜLME SIKLIĞI ARTAN HASTALIK"

Kanserin çağımızda görülme sıklığının arttığını söyleyen Doç. Dr. Mahmut Nedim Aytekin, isminin hepimize ürkütücü geldiğini fakat bu algının oluşmasında geçmişte kanser hastalarının tedavi olamayıp büyük acılar içinde kaybedilmesi olduğunu ifade etti. Artık kanserin birçok çeşidinin tedavisinin mümkün olduğunu belirten Dr. Aytekin, kemik kanserinin tedavisinde erken teşhis ve tedavi ile başarı oranının oldukça yüksek olduğunu, yeni cerrahi yöntemlerle hem hayatı hem de uzuvları kurtarmanın mümkün olduğunu ifade etti.