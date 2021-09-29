Başhekim Mehmet Ertürk’ten aşı uyarısı

Türkiye'de aşılama oranının artması ile koronavirüsle mücadelenin önemli seviyeye ulaşacağını belirten Mehmet Akif Ersoy Gögüs Kalp Damar Cerahisi Eğitim ve araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mehmet Ertürk, kendisinin 4 doz aşı olduğunu sağlığımızı ve hayatımızı kaybetmemek için mutlaka aşı olunması gerektiğini belirterek, "Koronavirüs vakasının başlamasından sonra 2021 Nisan ayında eşimin sağlıkçı olması nedeniyle çocuklarla birlikte 2 doz aşı yaptırmamıza rağmen 3-4 ay sonra kovid geçirdik. Aşılı olduğumuz için rahat geçirdik. Ben 4 doz aşı oldum. Önce bakanlığımızın önerileri doğrultusunda 2 doz inaktif aşı olduk. Koronavirüse yakalanmama rağmen çok hafif atlattım. Şu anda 2 doz da Biontech aşısı oldum. Herhangi bir yan etkisi olmadı. O yüzden aşı olarak sağlıklı kalabiliriz. Çünkü bu virüsün başka bir ilacı yok virüse karşı tek silah aşıdır. Aşı olalım kovide yakalanmayalım yakalansak dahi hafif atlatalım. Dedikodulara inanarak aşı olmamak koronavirüse davetiye çıkarmaktır. Yoğun bakım ünitelerindeki aşısızlar gözönüne alınarak aşılanmamız lazım. Aşı olarak sağlığımızı ve hayatımızı kaybetmeyelim." Dedi.