Yaz mevsiminin son ayındayız. Sonbahar kapıda. Sonbaharla ilgili belki de en sevdiğimiz şeylerden biri; yazın yıpranan, lekelenen, hasar gören cildi onarmak için ideal zamanlardan biri olması. Bunun için yeni mucize mutfağımızda çok sevdiğimiz balkabağını, cildimiz için de kullanmak. Aslında, balkabağı koyu cilt lekeleri ve akne gibi problemleri hedeflerken cildin de güzel, parlak ve aydınlık olmasını sağlayacak faydalarla doludur. Güneşin geride bıraktığı hasarlarla başa çıkabilecek vitaminlerle dolu balkabağının cildinizde yaratabileceği mucizeleri öğrenmek ister misiniz? İşte balkabağı mucizesi:Yaz aylarında güneşin cildinizde bıraktığı hasarı tersine çevirmek var olan leke ve akne gibi cilt problemlerini azaltmak, eylül-ekim ayları ile birlikte daha aydınlık, pürüzsüz ve genç görünen bir cilde kavuşmak istiyorsanız, balkabağın gücünden yararlanabilirsiniz. Tabii ki evde balkabağı maskesi hazırlamak ve düzenli olarak bunu cilde uygulamak da bir seçenek. Ancak, hem etkileri daha uzun sürede görülecek hem de profesyonel bir balkabağı bakımı ile aynı etkiyi almak mümkün olmayacaktır. Balkabağı özleriyle bizim de danışanlarımıza uyguladığımız profesyonel bakımlar, hem yaşlanma etkileriyle hem de akne, leke ve güneş hasarı gibi cilt problemleri ile savaşmaya yardımcı olur. Balkabağı bakımlarını cilt için bu kadar iyi yapan şeylerden biri, iyi bir antioksidan, vitamin, mineral ve enzim kaynağı olmasıdır. Cildi çevresel hasara karşı koruduğu bilinen C vitamini deposu olan balkabağı, içerdiği A vitamini ile de cilt bariyerini ve cilt hücrelerini güçlendirmeye yardımcı olur. Ayrıca, nemlendirici ve güçlendirici etkileri ile cildi daha genç ve sıkı bir görünüme kavuşturur. Balkabağı, ayrıca meyve enzimleri açısından da zengindir. AHA asitleri gibi davranan meyve enzimleri içeren balkabağı, ölü derileri ciltten uzaklaştırmak konusunda oldukça başarılıdır. Bu da, ciltte doğal olarak daha pürüzsüz ve parlak bir görünüm oluşturmaya yardımcı olur. Bu meyve enzimleri, ayrıca hücre yenilenme döngüsünü hızlandırdığından, düzenli uygulandığında erken yaşlanma belirtileri ile mücadelede de etkilidir.Balkabağı, cilde ipeksi ve pürüzsüz, yumuşak bir doku kazandırmak için en etkili bileşenlerden biridir. Cilt sağlığı ve kalitesi için faydalı olduğu bilinen besin maddeleri ile dolu olan balkabağı, cildin nem seviyelerini arttırmak ve cilt tonunu aydınlatmak gibi faydalara da sahiptir. Vitaminler, mineraller, yağ asitleri ve antioksidanlar dahil olmak için cilde çok çeşitli faydalı besin sağlar. Profesyonel bir balkabağı bakımı cildinize şu gibi faydalar sağlayacaktır:Cildi derinlemesine nemlendirir.Kolajen ve elastin üretimini uyarır.Cilde antioksidan etkiler sağlar.Meyve enzimleri, amino asitler ve beta-karoten ile cildi besler.Kızarıklık ve nemsizlik sorunlarını hafifletir.BİRİKEN ölü derilerden cildi arındırmak için de mevsim geçişlerinde özellikle de sonbaharda en etkili bileşenlerden biri de balkabağıdır. Balkabağı, yaz boyunca UV ışınlarına maruz kalan cildi ince çizgi ve kırışıklık gibi erken yaşlanma belirtilerine karşı daha güçlü hale getirmek, ciltteki güneş hasarı ve cilt lekelerini azaltmak ve cildi daha nemli, parlak ve genç bir görünüme ulaştırmak için de faydalıdır. Pek çok faydası ile bu güçlü bileşeni, evde haftalık cilt bakımınıza dahil edebilir veya düzenli aralıklarla yapılan profesyonel bakımlarda tercih edebilirsiniz.A ve C vitaminleri, ciltte hücre hasarına neden olan serbest radikallerin cildinize verdiği zararı azaltmaya yardımcı olur. Yaz boyunca cilt hücrelerinin yaşlanmasına katkıda bulunan güneş hasarını azaltmak ve serbest radikallerin neden olduğu hızlanmış yaşlanma sürecini önlemek için de iyi bir yardımcıdır. Tüm bu faydaları göz önünde bulundurulduğunda, profesyonel balkabağı bakımları cildinize genel bir bakım sağlamak ve yaşlanma etkileri ile savaşmak için iyi bir seçim olacaktır.BALKABAĞI, yüksek oranda içerdiği A ve C vitaminleri ile kolajen ve elastin üretimini uyararak ince çizgi ve kırışıklık gibi erken yaşlanma belirtileri ile mücadele etmenizi kolaylaştırır. Ayrıca, güneşin zararlı ışınlarının ve serbest radikallerin neden olduğu hasarı azaltmak için de etkili bileşenler içerir.BALKABAĞININ içerdiği vitaminler arasında B vitaminleri de yer alır. B vitaminleri, iltihaplanmayı azaltma ve akne ile mücadele etmede önemli yardımcılardır. Ayrıca, kan dolaşımını iyileştirir, hücrelerin yenilenme sürecini hızlandırır ve ciltte akne oluşumunu önlemeye yardımcı olur.