Dirençli kilolar için yeni trend 40 plus

Son dönemde trend bir uygulamadan bahsetmek istiyorum size bu hafta. 40 Plus, yalnızca 40 yaş üstüne yapılabilecek bir uygulama gibi gelse de aslında her yaştan insana yapılabiliyor. Peki nedir 40 Plus? 40 yaş üstü ve hatta 40 yaş altı olan kişilere de uygulanır. Çünkü 40 yaş altı olup yağ oranı yüksek olan birçok kişinin metabolik yaşı 40 yaş üstü çıkmaktadır. Örnek verecek olursak 25 yaşında bir kişinin yağ oranı yüksek olduğu için metabolizma yaşı 40 çıkabiliyor. Yağ oranı yükseldikçe metabolizma yaşı da yükselir. Bu nedenle 40 Plus işlemi yağ oranı yüksek olan, dirençli yağları olan herkese uygulanabilir. Gelin bu işlemin detaylarına birlikte bakalım...Kişinin sırt bölgesinde dört farklı noktada ilk etapta metabolik blokajlar tespit edilir. Yani kişinin tamamen kilo vermesinde engel teşkil eden faktörler bulunuyor ve akabinde gönderilen metamerik dalgalar sayesinde kiloyu tutan veya kişinin kilo vermesine engel teşkil eden blokajlar ortadan kaldırılır. İşlem kişinin kilo vermesini hızlandırır ve kolaylaştırır. Adeta kişiyi zayıflamaya hazır hale getirir. Bu uygulama tek başına bir yağ kırma görevi üstlenmez mutlaka yağ kırma işlemlerine ek olarak uygulanmalıdır. Bu işlem kişinin zayıflamasına engel durumları ortadan kaldırır, ki yapılan yağ kırma işlemi etkili sonuçlar sağlasın.İşlem esnasında ağrı sızı morarma olmaz çünkü vakum, kimyasal enjeksiyon yoktur. Seanstan hemen sonra normal hayatınıza dönebilirsiniz. Aksine seanstan sonra danışanlar kendilerini çok dinlenmiş ve hafiflemiş hissetmeye başlıyor. Bu arada 40 Plus işlemi bir yağ kırma işlemi değildir. Tek başına uygulanmaz. Yağ kırma işlemine ek olarak uygulanmalıdır. 40 Plus yapılan yağ kırma işleminin etkisini neredeyse iki katına kadar yükseltir. İşlem süresi 30 dakikadır. Yağ kırma işlemine girmeden hemen öncesinde uygulanır.Blokajları 40 Plus ile ortadan kaldırdıktan sonra buzla zayıflama yöntemi uygulanabilir. Buzla zayıflama masaj yöntemiyle buzlu bir başlık ile yağları dondurarak kıran bir zayıflama yöntemidir. İlk seans itibariyle güzel sonuçlar veren ve ağrı morarma gibi yan etkileri olmayan bir uygulamadır. En büyük avantajı ise kişinin ihtiyaçları doğrultusunda ilk seans itibariyle gözle görülür şekilde sonuç vermesidir. Uygulama sürecinde sağlıklı beslenmeye ve bol su tüketmeye dikkat etmek büyük ölçüde önem taşıyor.YAĞLANMA problemi olan her bölgeye uygulanabilen bu yöntem oldukça ciddi bir yağ kırma işlemidir. Bu nedenle seanslar 15 günde bir tekrarlanmalıdır. Elbette tek seansta mucizevi sonuçlar beklenmemelidir. İlk seans itibariyle 2 ile 4 cm arası incelme elde edilen bu yöntem düzenli şekilde uygulandığında şaşırtıcı sonuçlar almanızı sağlar. Vakum, enjeksiyon ve kimyasalın kullanılmadığı bu yöntem sayesinde deride bir deformasyon yaşanmaz. Kişi kilo almadığı sürece işlem kalıcıdır. Yağların vücuttan atılması içinse yapmanız gereken en önemli şey bol su tüketimidir.Sağlıklı beslenme ve bol su tüketimi her zayıflama sürecinde olduğu gibi bu program esnasında da çok önemlidir. Kırılan yağlar vücuttan dışarı atılırken diğer taraftan vücuda yeni yağlar yüklememek adına sağlıklı beslenme temel kuraldır. Bazen ilginç tepkilerle karşılaşabiliyoruz. "Diyet yapacaksam neden cihaza giriyorum?" gibi cümleler duyabiliyoruz. Cihaz, oluşmuş olan probleme müdahale eder. O yağlanmanın temel sebebi olan yanlış beslenme alışkanlığınız devam ettiği sürece vücut yağlanmaya devam edecektir. Bu bilinen bir gerçektir. Yani böylesine ciddi bir yağ kırma işlemine girerken sağlıklı beslenmeyi bir yaşam tarzı haline getirmek durumundasınız.