‘İç huzuru dışa yansıyan kadın parlar’

29 yaşındaki ünlü oyuncu Ege Kökenli, güzellikle ilgili tüyolar verdi. Uzun ve sağlıklı saçlara sahip olan Kökenli, lise döneminde aldığı bir tavsiyeyle saçlarını fazla yıkamanın yanlış olduğunu öğrendiğini söyledi. Güzel oyuncu, kadınlara sadece dış güzelliğe değil iç güzelliğe de önem vermeleri tavsiyesinde bulundu.Öncelikle bu güzel sözlerin için teşekkür ederim. İnce telli olmasına rağmen gür saçlarım var diyebilirim. En büyük sırrım saçlarımın olabildiğince doğal ve az işlem görmüş olması. Senin ve ekibinin sayesinde uyguladığımız bakımlar da en büyük etkenlerden diyebilirim.Kırmızı çizgilerim var diyemem belki ama özen gösterdiğim bazı durumlar var. Kışın ıslak bırakmamak, yıpratarak ve yolarak taramamak, çok ısıya ve işleme maruz bırakmamak gibi.Gelin saçımı seçerken hem o günkendimi her zamanki halimden çokuzak hissetmemek hem de zarif ve şıkgözükmek istemiştim. O yüzden doğalbüyük vague dediğimiz dalgaları seçtim.Lise döneminde günde 2 kere yıkandığımzamanlarda saçlarım kendi yağındanbeslenemediği için dökülmeye başlamıştı.O zamanlar aldığım tavsiyeaslında sandığımız gibi saçı sürekli şampuangibi benzeri ürünlere maruz bırakmanındoğru olmadığıydı.Ben ne kadar sarı-kumral tonlarınbağımlısı olsam da bir değişiklik yapmakisteyebilirim belki, neden olmasın?Verebileceğim en doğru güzellik tavsiyesi;dışımıza gösterdiğimizözeni aynı şekilde içimize degöstermek gerektiğini hatırlatmakolur. İç huzuru vemutluluğu dışa yansıyankadın için bu en güzelparıltı bence.Epic fail dediğim an, saçımıyıllar önce kızıl turuncuya boyattığımzamandı. Onun dışındagenel olarak best hair day'lerimyoğunlukta.Aslında ilhamımı etrafımdaki güçlü kadınlardan,beğendiğim ve takip ettiğim sanatçılardan alıyorumdiyebilirim.Saçınızın sağlığını ve parlaklığını korumak için küçük detaylar her zaman önemli. Yıllar içinde farklı saç tiplerine sahip, saçlarına dair farklı sorunlarla karşı karşıya olan danışanlarla ilgilenmiş bir profesyonel olarak bu hafta sizinle saç bakımı konusunda en çok yapılan hataları paylaşmak istedim.Saç bakımında proaktif olmamak: Saç bakımı çoğu zaman ne yazık ki saçımızda matlaşma, kırılma, kuruma gibi sorunlar ortaya çıktığında ilgilenmeye başladığımız bir konu. Ancak önemli olan bu sorunlar ortaya çıkmadan önce saçımızın ve saç derimizin ihtiyaçlarını iyi tanımak ve bir bakım rutinine sahip olmak. Her banyo öncesi ve sonrası saçımıza uygun bakımı yaparak bakım rutini edinmek saçımızın sağlığını korumak için öncelikli olmalı. Kısa süre ayırdığınız bu bakım rutini sayesinde asla saçınızda büyük sorunlar yaşamayacağınız garanti..."Uzatayım" derken saç uçlarını ihmal etmek: Hepimizin saçı her ay yaklaşık 1-1.5 cm uzar. Saçın genel görüntüsünde farkı yaratan uçlara yapılan bakımdır. Eğer saç uçları sağlıklı ve güçlüyse; kırılma ve kopma olmaz. Böylece saçlarınız ucundan kısalma yaşanmadığı için sağlıkla uzarlar.Yüksek ısı ile saçınızı kurutmak ya da şekillendirmek: Yüksek ısı saç sağlığının en büyük düşmanıdır. Sıcak suyla saçınızı yıkamak, kuruturken ya da şekillendirirken yüksek ısı kullanmak ortaya istenmeyen sonuçlar çıkmasına neden olur. Yüksek ısı saçınıza birkaç farklı şekilde zarar veriyor. Yüksek ısıya maruz kalan saç dibinde ucuna kadar kırılır çünkü ısı, saç telinin en üst koruyucu tabakasını zedeleyerek saçın dayanıksızlaşmasına ve sonuç olarak hasar görmesine neden oluyor.