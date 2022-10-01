‘İç huzuru dışa yansıyan kadın parlar’

29 yaşındaki ünlü oyuncu Ege Kökenli, güzellikle ilgili tüyolar verdi. Uzun ve sağlıklı saçlara sahip olan Kökenli, lise döneminde aldığı bir tavsiyeyle saçlarını fazla yıkamanın yanlış olduğunu öğrendiğini söyledi. Güzel oyuncu, kadınlara sadece dış güzelliğe değil iç güzelliğe de önem vermeleri tavsiyesinde bulundu.
Sevgili Ege, saç konusunda şanslı kadınlardan olduğunu düşünüyorum. Gerçekten hem ışıltısıyla hem de volumüyle göz alıcı saçlara sahipsin. Bize bunun sırrını biraz anlatır mısın?
Öncelikle bu güzel sözlerin için teşekkür ederim. İnce telli olmasına rağmen gür saçlarım var diyebilirim. En büyük sırrım saçlarımın olabildiğince doğal ve az işlem görmüş olması. Senin ve ekibinin sayesinde uyguladığımız bakımlar da en büyük etkenlerden diyebilirim.
Saç konusunda kırmızı çizgilerin var mı? Bakım yaparken nelere dikkat ediyorsun?
Kırmızı çizgilerim var diyemem belki ama özen gösterdiğim bazı durumlar var. Kışın ıslak bırakmamak, yıpratarak ve yolarak taramamak, çok ısıya ve işleme maruz bırakmamak gibi.
DÜĞÜNÜMDE ZARİF VE ŞIK GÖRÜNMEK İSTEDİM
Düğününden paylaşılan kareler uzun süre sosyal medyada beğeni yağmuruna tutuldu. Gelin saçına nasıl karar verdin?
Gelin saçımı seçerken hem o gün
kendimi her zamanki halimden çok
uzak hissetmemek hem de zarif ve şık
gözükmek istemiştim. O yüzden doğal
büyük vague dediğimiz dalgaları seçtim.
Saçın konusunda aldığın en iyi tavsiye neydi ve kimden gelmişti?
Lise döneminde günde 2 kere yıkandığım
zamanlarda saçlarım kendi yağından
beslenemediği için dökülmeye başlamıştı.
O zamanlar aldığım tavsiye
aslında sandığımız gibi saçı sürekli şampuan
gibi benzeri ürünlere maruz bırakmanın
doğru olmadığıydı.
Bu sezon sıcak kahve tonların çok revaçta olduğunu görüyoruz. Bu trend'e sen de uyacak mısın?
Ben ne kadar sarı-kumral tonların
bağımlısı olsam da bir değişiklik yapmak
isteyebilirim belki, neden olmasın?
Seni yakından takip eden hayranların için altın değerinde güzellik tavsiyesi vermek istesen bu ne olurdu?
Verebileceğim en doğru güzellik tavsiyesi;
dışımıza gösterdiğimiz
özeni aynı şekilde içimize de
göstermek gerektiğini hatırlatmak
olur. İç huzuru ve
mutluluğu dışa yansıyan
kadın için bu en güzel
parıltı bence.
SAÇIMI TURUNCUYA BOYATMAM HATAYDI
Bize unutamadığın bir "best hair day" anından bahseder misin? Bir de "epic fail" dediğin bir an oldu mu hiç?
Epic fail dediğim an, saçımı
yıllar önce kızıl turuncuya boyattığım
zamandı. Onun dışında
genel olarak best hair day'lerim
yoğunlukta.
GÜÇLÜ KADINLARDAN İLHAM ALIYORUM
Güzellik konusunda kimden ve nelerden ilham alırsın?
Aslında ilhamımı etrafımdaki güçlü kadınlardan,
beğendiğim ve takip ettiğim sanatçılardan alıyorum
diyebilirim.
KUAFÖRÜN TAVSİYELERİ
Saçınızın sağlığını ve parlaklığını korumak için küçük detaylar her zaman önemli. Yıllar içinde farklı saç tiplerine sahip, saçlarına dair farklı sorunlarla karşı karşıya olan danışanlarla ilgilenmiş bir profesyonel olarak bu hafta sizinle saç bakımı konusunda en çok yapılan hataları paylaşmak istedim.
Saç bakımında proaktif olmamak: Saç bakımı çoğu zaman ne yazık ki saçımızda matlaşma, kırılma, kuruma gibi sorunlar ortaya çıktığında ilgilenmeye başladığımız bir konu. Ancak önemli olan bu sorunlar ortaya çıkmadan önce saçımızın ve saç derimizin ihtiyaçlarını iyi tanımak ve bir bakım rutinine sahip olmak. Her banyo öncesi ve sonrası saçımıza uygun bakımı yaparak bakım rutini edinmek saçımızın sağlığını korumak için öncelikli olmalı. Kısa süre ayırdığınız bu bakım rutini sayesinde asla saçınızda büyük sorunlar yaşamayacağınız garanti...
"Uzatayım" derken saç uçlarını ihmal etmek: Hepimizin saçı her ay yaklaşık 1-1.5 cm uzar. Saçın genel görüntüsünde farkı yaratan uçlara yapılan bakımdır. Eğer saç uçları sağlıklı ve güçlüyse; kırılma ve kopma olmaz. Böylece saçlarınız ucundan kısalma yaşanmadığı için sağlıkla uzarlar.
Yüksek ısı ile saçınızı kurutmak ya da şekillendirmek: Yüksek ısı saç sağlığının en büyük düşmanıdır. Sıcak suyla saçınızı yıkamak, kuruturken ya da şekillendirirken yüksek ısı kullanmak ortaya istenmeyen sonuçlar çıkmasına neden olur. Yüksek ısı saçınıza birkaç farklı şekilde zarar veriyor. Yüksek ısıya maruz kalan saç dibinde ucuna kadar kırılır çünkü ısı, saç telinin en üst koruyucu tabakasını zedeleyerek saçın dayanıksızlaşmasına ve sonuç olarak hasar görmesine neden oluyor.