Kalıcı makyaj ile kalıcı güzellik

Biz kadınlar, aynaya baktığımızda her zaman kendimizi güzel ve bakımlı görmek isteriz. Ancak bazen, ne yaparsak yapalım cildimizi soluk, kendimizi bakımsız buluruz. İşte tam bu noktada kalıcı makyaj uygulamaları, bu sorunu ortadan kaldırmak için aradığınız şey olabilir. Microblading, ipek kirpik, kalıcı dudak renklendirme ve hatta vitaminler ile desteklenen yüz bakımları sayesinde artık sabah uyandığınızda bile ışıl ışıl bir cilt, pembe dudaklar ve etkileyici bakışlara sahip olabilirsiniz. Bu hafta, en popüler kalıcı makyaj uygulamalarını sizinle paylaşacağım. İşte en çarpıcı detaylar;Microblading ile doğala en yakın atışlarla kaşları doldurarak en etkileyici bakışlara sahip olmak mümkün. Ve bu teknik en kolay ve doğal yollarından biridir. Kaşlar, yüz şekline göre en doğru şekilde doldurulur ve böylece kaş boyası, kaş kalemi gibi makyaj ürünleriyle uğraşmanıza gerek kalmadan günün her saati, her anı ve her yerde doğal, bakımlı ve gür kaşlara sahip olabilirsiniz.İpek kirpik de doğal kirpiklerin kıvrımına benzeyen, efekt yaratan bir uygulamadır. Takma kirpiklere göre daha esnek ve ince bir yapıya sahip olduğundan daha doğal bir görünüm yaratır. Kişinin zevklerine ve yüz yapısına göre farklı kıvrım ve uzunluk seçenekleri mevcuttur. Takma kirpikler kadar yapay ve tekdüze olmadığı için daha doğal bir görünüm sağlar. Koyu siyah renkte ve daha parlak bir görünüme sahiptir. Bu da size günün her saati etkileyici bakışlara sahip olma olanağı verir. Kozmetik bir dövme çeşidi olan kalıcı dudak renklendirme, dudakların doğal rengini belirginleştirmek veya tamamen yeni bir görünüm oluşturmak isteyen kadınlar için çok kullanışlı bir yöntem. Aslında hayat kurtaran uygulamalardan biri desem yeridir. Çünkü dudaklara daha sağlıklı, pembe bir görünüm kazandırmaya yardımcı olur. Yarı kalıcıdır ve uygun bakımla aylarca bakımlı ve çekici dudaklara sahip olmanızı sağlayabilir. Ayrıca, dudaklardaki asimetriyi gidermek, tonu eşitlemek ve dudakların daha dolgun görünmesine yardımcı olmak için de kullanılabilir. Vücuda yapılan normal dövmede daha güçlü pigmentler kullanılır. Kalıcı dudak renklendirme pigmentleri ise solmak üzere tasarlanmıştır. Bu da, dudaklara daha doğal ve yumuşak bir etki vermeye yardımcı olur.Yarı kalıcı BB ise vitaminler ve doğal pigmentler ile desteklenerek cilde yapılan bir uygulamadır. Cilt tonunu daha eşit, daha aydınlık ve daha etkileyici göstermeye yardımcı olur. Güne fondöten sürmüş kadar eşit ve bakımlı bir cilt görünümü ile uyanmak isteyenler için iyi bir seçimdir. Vitaminler ile desteklendiğinden cilt için bir risk oluşturmaz, doğru merkezler tarafından uygulandığında güvenle tercih edilebilir.SABAHLARI evden çıkmadan önce göz makyajı yapmaktan bıkanlardansanız veya mükemmel eyeliner çekme konusunda kendinize güvenmiyorsanız, kalıcı eyeliner uygulaması aradığınız işlem olabilir. Bir çeşit kozmetik dövme işlemi olan kalıcı eyeliner, uzmanlar tarafından uygulandığında, son derece güvenli ve konforlu bir işlemdir. Kişinin isteğine göre ince, orta veya kalın bir hat şeklinde uygulanabilir. Leke tutmaz ve su geçirmezdir. Bu nedenle, kadınlar özellikle yaz sezonunun başlangıcında bu tarz uygulamalara yönelmektedir. Kalıcı eyeliner uygulamasının en önemli avantajı ise her sabah ayna karşısında dakikalarca kusursuz bir hat çekmekle uğraşmanıza gerek bırakmamasıdır.PEKİneden kalıcı makyaj yaptırmayı tercih etmeliyim? Bu soruya ise şu yanıtı verebilirim: Kalıcı makyaj fikri, başta kulağa korkutucu gelebilir. Ancak, kalıcı eyeliner veya dudak uygulamalarında pigmentler, zamanla solmak üzere tasarlanmıştır. Bu, uygun bakımla aylarca kullanabileceğiniz anlamına gelir. Kalıcı makyaj ile ilgili birçok avantajdan söz edebilirim. Mesela, su geçirmezdir. Bu da, yaz boyunca denizde, havuzda, plajda bozulmadan kullanabileceğiniz anlamına gelir. Bir diğer avantajı da ayna karşısında sabahları makyaj yapmak için harcadığınız zamanı önemli ölçüde azaltmasıdır. Bu sayede, makyaj yapmak yerine zamanınızı sabah kahvenizi içmeye ayırabilirsiniz. Kalıcı makyajın bana sorarsanız en güzel yanı da sabah kalktığınızda aynada doğal ama bakımlı bir kadın görmenizdir ki bu biz kadınlar için paha biçilmez bir konfor demektir.