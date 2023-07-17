Prof. Dr. Köksal Yuca “Horlama, uyku kalitesini olumsuz etkiliyor”

Prof. Dr. Köksal Yuca, horlamayı, uyku sırasında üst solunum yollarındaki yapıların titreyerek gürültülü bir ses oluşturması, olarak tanımlıyor. Horlamanın, birçok insanı etkileyen bir durumdur olduğunu ve uyku kalitesini olumsuz etkilediğini vurgulayan Prof. Dr. Yuca, horlamanın nedenini, üst solunum yolu boşluğundaki anatomik yumuşak dokuların gevşemesi ve hava yolunun daralması olarak açıklıyor. "Hızlı hava akımı, dar bir geçitten geçerken desteksiz dokuları titreterek gürültülü seslerin oluşmasına neden olur." Diyen Prof. Dr. Köksal Yuca, horlamayı arttıran etmenler arasında aşırı alkol kullanımı, sigara içme, yorgunluk, kötü beslenme ve şişmanlık gibi faktörlerin yanında üst solunum yolu enfeksiyonlarının da horlamayı arttırabildiğini ifade ediyor.

Horlamanın çocuklarda ve erişkinlerde farklılık gösterebileceğini ifade eden Prof. Dr. Köksal Yuca, çocuklarda en yaygın horlama nedeninin adenoid ve/veya tonsiller hipertrofi olduğunu belirtiyor. Bu durumda, cerrahi müdahalelerin erişkinlere göre daha etkili olabileceğini vurguluyor.

Tıkayıcı uyku apnesi konusunda da bilgi veren Prof. Dr. Köksal Yuca, "Horlama bazen tıkayıcı uyku apnesinin bir belirtisi olabilir. Tıkayıcı uyku apnesi, ani solunum duraklamaları, gürültülü horlamalar, iç çekmeler gibi belirtilerle kendini gösterebilir." İfadelerini kullanıyor. Tıkayıcı uyku apnesinin risk faktörlerini de sıralayan Prof. Dr. Yuca, ileri yaş, erkek cinsiyet, obezite, horlama, genetik faktörler, üst solunum yolu tıkanıklığı gibi durumları risk faktörleri arasında sayıyor. Ayrıca, tıkayıcı uyku apnesinin uzun dönemde kalp damar sistemi problemleri, akciğer hastalıkları, libido azalması, idrar kaçırma gibi komplikasyonlara yol açabileceğini belirtiyor. Horlama ve tıkayıcı uyku apnesi tedavi yöntemlerine de değinen Prof. Dr. Yuca, yaşam tarzı değişikliklerinin yanı sıra CPAP/BPAP tedavisi, ağız içi apareyler ve cerrahi tedavi seçeneklerinin kullanılabileceğini ifade ediyor. Ayrıca, hipoglossal sinir stimülasyonu gibi yeni tedavi yöntemlerinin geliştirildiğini ve bu alandaki çalışmaların yoğunlaştığını belirtiyor.

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