Fenerbahçeli Nando De Colo'ya büyük onur! Euroleague...

Corona virüsü nedeniyle liglerin askıda olduğu bu dönemde Fenerbahçe Beko'ya güzel bir haber geldi. Sarı-lacivertli takımın Fransız yıldızı, Euroleague tarafından onurlandırıldı.

Nando De Colo, Euroleague'de son 10 yılın en iyi takımına seçildi. Yapılan açıklamada, De Colo'nun 6 sezonda 2 şampiyonluk kazandığının altı çizilirken şu ifadeler kullanıldı: "10 yıl önce Turkish Airlines EuroLeague'e bir çaylak olarak başladı ve mümkün olan en yüksek yere ulaştı. 2010-2020'nin en iyi takımına açıkladığımız kişinin ismi Nando De Colo."

Fenerbahçe'nin yıldızının Euroleague'de istatistikleri de paylaşıldı ve, "10 yılda 6 kez turnuvaya katılmasına rağmen toplam verimlilik puanı (3 bin 228) ve basket sayısında (2 bin 886 sayı) 2. sırada." ifadeleri kullanıldı.

Oyuncular, başantrenörler, taraftarlar ve basın mensuplarının oylarıyla belirlenen son 10 yılın en iyi takımına, daha önce Kyle Hines, Juan Carlos Navarro, Luka Doncic, Dimitris Diamantidis ve Milos Teodosic'in seçildiği duyurulmuştu.

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