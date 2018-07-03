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, 'i transfer etti

ekibi , bir süredir peşinde olduğu İngiliz futbolcu ile anlaşmaya vardı. Son olarak 'de forma giyen Wilshere, kulübünün sözleşme uzatmama kararı alması üzerine serbest kalmıştı.

Giriş Tarihi: 3.7.2018 19:00 Güncelleme Tarihi: 3.7.2018 19:29
Fenerbahçe, Jack Wilshere'i transfer etti

, bir süredir peşinde olduğu İngiliz futbolcu 'i transfer etti. A Spor'un haberine göre İngiliz oyuncu Fenerbahçe, bu transferi birkaç gün içerisinde resmi internet sitesinden açıklanacak.

26 yaşındaki oyuncu geçtiğimiz günlerde İstanbul'a gelmiş ve İstanbul'da kısa bir tur yapıp, oturacağı eve götürülmüştü. Bu ziyarette bazı yöneticiler ve babası yıldız oyuncuya eşlik ederken yapılan görüşmenin ardından Wilshere ile prensip anlaşmasına varılmıştı.

altyapısından yetişen Wilshere, profesyonel kariyerinde Londra ekibiyle 10 sezon geçirdi. İngiliz orta saha geçtiğimiz sezonu Arsenal'de geçirdi ve çıktığı 38 maçta 2 gol atıp 5 de asist yaptı.

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Fenerbahçe, Jack Wilshere'i transfer etti
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