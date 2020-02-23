Fenerbahçe – Galatasaray derbisine saatler kaldı! İşte son gelişmeler…

Tüm Türkiye kilitlendi ve bu akşam oynanacak Fenerbahçe – Galatasaray derbisini bekliyor. Nefeslerin tutulacağı derbide Fenerbahçe sahasında Galatasaray'ı ağırlayacak. Dev maç öncesi Fenerbahçe, 38 puanla altıncı sırada bulunuyor, Galatasaray ise 42 puanla dördüncü sırada. Zirvedeki takımlardan Sivasspor – Alanyaspor ile karşılaştı ve kazanan Sivasspor oldu. Bir diğer kritik mücadelede ise Beşiktaş, sahasında Trabzonspor ile berabere kaldı. Derbiyi kazanan takım, hanesine sadece 3 puan yazdırmakla kalmayacak, zirve yarışındaki takımların puan kayıplarıyla daha karlı bir haftayı geride bırakmış olacak.

FENERBAHÇE - GALATASARAY | MUHTEMEL 11'LER

FENERBAHÇE-GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA? HAKEMİ KİM?

Ülker Stadyumu'nda oynanacak dev derbi saat 19.00'da başlayacak. Fenerbahçe-Galatasaray derbisini hakem Halil Umut Meler yönetecek. Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Kerem Ersoy yapacak. VAR'da ise Abdulkadir Bitigen ve Mert Güzenge görev alacak. Dev mücadele beIN SPORTS HD1 ve beIN SPORTS HD2'den canlı yayınlanacak.

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İKİ TAKIMDA DA SAKATLIKLAR CAN SIKIYOR

Fenerbahçe'de sakatlıkları süren Sadık Çiftpınar, Emre Belözoğlu ve Garry Rodrigues dev mücadelede forma giyemeyecekler. Ayrıca orta sahanın vazgeçilmez ismi Luiz Gustavo ise sarı kart cezası yüzünden bu maçta forma terletemeyecek.

Galatasaray'da ise orta sahanın dinamosu Mario Lemina bu karşılaşmada yer alamayacak. Ayrıca sakatlığı süren Luyindama da bu maçta forma giyemeyecek. Sakatlığı atlatan Andone'nin ise maç kadrosunda olması bekleniyor.

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SON 10 MAÇTA 4 GOL YEDİ

Fenerbahçe, Galatasaray'la Süper Lig'de oynadığı son 10 derbide sadece 4 gol yedi. 7 maçta kalesini gole kapamayı başardı. Cimbom'da sarı-lacivertli takıma 5.5 yıllık süreçte gol atmayı başaran isimler Olcan Adın, Ryan Donk, Linnes ve Onyekuru oldu.

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DERBİLERİN LİDERİ KANARYA

Fenerbahçe büyük maçlarda farklı oynuyor. Sarı-lacivertli ekip ligde son 8 sezonda çıktığı 30 derbi maçın 24'ünü kaybetmedi. Bu sürede Galatasaray'a karşı 15 maçta 5 galibiyet, 7 beraberlik, 3 yenilgi alan Kanarya; Beşiktaş'la oynadığı 15 karşılaşmada ise 6 galibiyet, 6 beraberlikle ve 3 yenilgi yaşadı.

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