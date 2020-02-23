Pazar günü oynanacak derbide avantajlı tarafın Galatasaray olduğunu düşündüğünü ifade eden sarı-kırmızılıların eski golcü futbolcularından Hasan Kabze, "Keşke futbolcu olup bu hafta maça çıksaydım. Hem Galatasaray hem de Fenerbahçe için çok özel, anlamı çok büyük bir karşılaşma. Dünya derbisi olması önemini ortaya koyuyor. İki takımda bu haftayı müthiş bir konsantrasyon ile geçiriyordur. Eksikliklerin olumlu yönde çevrilebileceği taktiksel antrenmanlarda yapmışlardır. Fenerbahçe'de Gustavo, Emre ve Rodrigues önemli eksikler. Son haftalarda hem taraftarın hem de camianın memnun olmadığı bir performans sergileniyor. Bu Fenerbahçe için dezavantajdır. Bir tarafta da 6 haftadır kazanan ve iyi bir çıkış yakalayan, 8'de 18'de kapanır diyen bir Galatasaray var. Galatasaray, inanılması zor şeyleri başarabiliyor. Karşılaşma çok çetin geçecek. Kriterleri ortaya koyduğumuzda Galatasaray'ın bir adım önde olduğunu düşünüyorum ama Kadıköy'de olan bir Fenerbahçe derbisi. Orada uzun yıllardır kazanamayan bir Galatasaray var. Avantajlı takımın bu sene Galatasaray olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.