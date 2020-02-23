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Eski Galatasaraylıdan olay itiraf! "'e çıkarken..."

Süper Lig'in 23'üncü haftasında bugün oynanacak Fenerbahçe - Galatasaray derbisi öncesi iki takımın da formalarını giymiş, iki taraf ile de bu derbi atmosferini yaşamış eski futbolculardan Emre Aşık ile Fatih Akyel ve eski Galatasaray futbolcularından Hasan Kabze ile Kerem İnan, açıklamalarda bulundu. Emre Aşık ve Fatih Akyel, iki takımın da formasıyla derbiye çıkan oyuncular olarak kritik maçla ilgili düşüncelerini aktarırken, Hasan Kabze ve Kerem İnan ise Galatasaray formasıyla Kadıköy'de nasıl bir atmosfer yaşadıklarını yorumladı. İşte birbirinden çarpıcı o sözler...

Giriş Tarihi: 23.02.2020 12:06 Güncelleme Tarihi: 23.02.2020 12:12
Eski Galatasaraylıdan olay itiraf! Kadıköy'e çıkarken...

Pazar günü oynanacak derbide avantajlı tarafın olduğunu düşündüğünü ifade eden sarı-kırmızılıların eski golcü futbolcularından , "Keşke futbolcu olup bu hafta maça çıksaydım. Hem hem de için çok özel, anlamı çok büyük bir karşılaşma. Dünya derbisi olması önemini ortaya koyuyor. İki takımda bu haftayı müthiş bir konsantrasyon ile geçiriyordur. Eksikliklerin olumlu yönde çevrilebileceği taktiksel antrenmanlarda yapmışlardır. Fenerbahçe'de Gustavo, ve Rodrigues önemli eksikler. Son haftalarda hem taraftarın hem de camianın memnun olmadığı bir performans sergileniyor. Bu Fenerbahçe için dezavantajdır. Bir tarafta da 6 haftadır kazanan ve iyi bir çıkış yakalayan, 8'de 18'de kapanır diyen bir Galatasaray var. Galatasaray, inanılması zor şeyleri başarabiliyor. Karşılaşma çok çetin geçecek. Kriterleri ortaya koyduğumuzda Galatasaray'ın bir adım önde olduğunu düşünüyorum ama 'de olan bir Fenerbahçe derbisi. Orada uzun yıllardır kazanamayan bir Galatasaray var. Avantajlı takımın bu sene Galatasaray olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.

Eski Galatasaraylıdan olay itiraf! Kadıköy'e çıkarken...

" BİZİ MOTİVE EDERDİ"

Şu anda teknik ekibinde yer alan Hasan Şaş'ın futbolculuk dönemlerinde de takımı motive ettiği ifade eden Hasan Kabze, "Hasan Şaş ağabey heyecanlıdır. Bu tip maçlarda konsantrasyonu çok üst düzey olur, hırslı olur, çok fazla heyecan yapar. Heyecanı kendi içinde yaşar. Hırsını bize yansıtır. O bu hafta inanılmaz heyecanlıdır. Hem antrenmanlardaki özverili çalışması hem hırsı hem de hal ve hareketleri bizi motive ediyordu" dedi.

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Eski Galatasaraylıdan olay itiraf! Kadıköy'e çıkarken...

"BU SENE GALATASARAY'IN KAZANABİLECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM"

Fenerbahçe'nin özellikle 'deki derbilerde 'a psikolojik üstünlük kurduğunu belirten Hasan Kabze, "Fenerbahçe'de, şampiyon olamasam da maçını kazanalım, mutlu oluyoruz diye bir algı var. Galatasaray'da ise hem camia hem taraftar, yıllardır kazanamamanın verdiği bir üzüntü var. Her iki tarafta da dengeler farklı. Gerçekten çok değişik bir maç.

Eski Galatasaraylıdan olay itiraf! Kadıköy'e çıkarken...

Bizim oynadığımız dönemlerde psikolojik olarak pek etkilenmiyorduk ama orada Fenerbahçe daha şanslı oluyor. Psikolojik olarak da Fenerbahçe üstünlük kuruyor. 'ın iyi oynayıp kazanamadığı maçlarda oldu. Futbolda her şey var.

Eski Galatasaraylıdan olay itiraf! Kadıköy'e çıkarken...

Belki bu sene kazanırız, ben bu sene daha rahat geçeceğini ve kazanabileceğimizi düşünüyorum. Özellikle 'ın erken ilk 15-20 dakikada atabileceği bir gol Fenerbahçe'yi kaosa sürükleyebilir, o zaman toparlayamazlar" şeklinde konuştu.

Eski Galatasaraylıdan olay itiraf! Kadıköy'e çıkarken...

AŞIK: DERBİYİ KAZANIRSA ŞAMPİYONLUĞUN EN BÜYÜK ADAYI OLUR

Futbolculuk kariyerinde hem hem de Fenerbahçe formaları giyen ve iki taraf ile de derbi heyecanını yaşayan Emre Aşık, Galatasaray'ın derbide kazanması halinde ligin en büyük şampiyonluk adayı olacağını söyleyerek, "Lig enteresan geçiyor. Özellikle 'ı ilk yarıdaki performansından dolayı tebrik etmek lazım. Sınırlı kadrosuna rağmen buraya kadar iyi getirdiler. Galatasaray buraya kadar getirdiyse bu avantajı iyi kullanacağını ve iyi bitireceğine inanıyorum.

Eski Galatasaraylıdan olay itiraf! Kadıköy'e çıkarken...

Fenerbahçe camiası, takımı kötü gidişi bir galibiyeti ile unutturabileceğini düşünüyor ve bu maçı bekliyorlar. Ben, Fenerbahçe'nin sahasında oynayacak olmasını da büyük bir avantaj olarak görüyorum. Oyuncular tek bir maçla sezonu kurtarabilir. Bazı şeylerin üstü kapatılabilir.

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