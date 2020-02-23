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Galeri Eski Galatasaraylıdan olay itiraf! "Kadıköy'e çıkarken..."
Eski Galatasaraylıdan olay itiraf! "
Kadıköy'e çıkarken..."
Süper Lig'in 23'üncü haftasında bugün oynanacak Fenerbahçe - Galatasaray derbisi öncesi iki takımın da formalarını giymiş, iki taraf ile de bu derbi atmosferini yaşamış eski futbolculardan Emre Aşık ile Fatih Akyel ve eski Galatasaray futbolcularından Hasan Kabze ile Kerem İnan, açıklamalarda bulundu. Emre Aşık ve Fatih Akyel, iki takımın da formasıyla derbiye çıkan oyuncular olarak kritik maçla ilgili düşüncelerini aktarırken, Hasan Kabze ve Kerem İnan ise Galatasaray formasıyla Kadıköy'de nasıl bir atmosfer yaşadıklarını yorumladı. İşte birbirinden çarpıcı o sözler...
Giriş Tarihi: 23.02.2020
12:06
Güncelleme Tarihi: 23.02.2020
12:12
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Pazar günü oynanacak derbide avantajlı tarafın
Galatasaray olduğunu düşündüğünü ifade eden sarı-kırmızılıların eski golcü futbolcularından Hasan Kabze, "Keşke futbolcu olup bu hafta maça çıksaydım. Hem Galatasaray hem de Fenerbahçe için çok özel, anlamı çok büyük bir karşılaşma. Dünya derbisi olması önemini ortaya koyuyor. İki takımda bu haftayı müthiş bir konsantrasyon ile geçiriyordur. Eksikliklerin olumlu yönde çevrilebileceği taktiksel antrenmanlarda yapmışlardır. Fenerbahçe'de Gustavo, Emre ve Rodrigues önemli eksikler. Son haftalarda hem taraftarın hem de camianın memnun olmadığı bir performans sergileniyor. Bu Fenerbahçe için dezavantajdır. Bir tarafta da 6 haftadır kazanan ve iyi bir çıkış yakalayan, 8'de 18'de kapanır diyen bir Galatasaray var. Galatasaray, inanılması zor şeyleri başarabiliyor. Karşılaşma çok çetin geçecek. Kriterleri ortaya koyduğumuzda Galatasaray'ın bir adım önde olduğunu düşünüyorum ama Kadıköy'de olan bir Fenerbahçe derbisi. Orada uzun yıllardır kazanamayan bir Galatasaray var. Avantajlı takımın bu sene Galatasaray olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.
" HASAN ŞAŞ BİZİ MOTİVE EDERDİ"
Şu anda
Galatasaray teknik ekibinde yer alan Hasan Şaş'ın futbolculuk dönemlerinde de takımı motive ettiği ifade eden Hasan Kabze, "Hasan Şaş ağabey heyecanlıdır. Bu tip maçlarda konsantrasyonu çok üst düzey olur, hırslı olur, çok fazla heyecan yapar. Heyecanı kendi içinde yaşar. Hırsını bize yansıtır. O bu hafta inanılmaz heyecanlıdır. Hem antrenmanlardaki özverili çalışması hem hırsı hem de hal ve hareketleri bizi motive ediyordu" dedi.
"BU SENE GALATASARAY'IN KAZANABİLECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM"
Fenerbahçe'nin özellikle Kadıköy'deki derbilerde Galatasaray'a psikolojik üstünlük kurduğunu belirten Hasan Kabze, " Fenerbahçe'de, şampiyon olamasam da Galatasaray maçını kazanalım, mutlu oluyoruz diye bir algı var. Galatasaray'da ise hem camia hem taraftar, yıllardır kazanamamanın verdiği bir üzüntü var. Her iki tarafta da dengeler farklı. Gerçekten çok değişik bir maç.
Bizim oynadığımız dönemlerde psikolojik olarak pek etkilenmiyorduk ama orada
Fenerbahçe daha şanslı oluyor. Psikolojik olarak da Fenerbahçe üstünlük kuruyor. Galatasaray'ın iyi oynayıp kazanamadığı maçlarda oldu. Futbolda her şey var.
Belki bu sene kazanırız, ben bu sene daha rahat geçeceğini ve kazanabileceğimizi düşünüyorum. Özellikle
Galatasaray'ın erken ilk 15-20 dakikada atabileceği bir gol Fenerbahçe'yi kaosa sürükleyebilir, o zaman toparlayamazlar" şeklinde konuştu.
EMRE AŞIK: GALATASARAY DERBİYİ KAZANIRSA ŞAMPİYONLUĞUN EN BÜYÜK ADAYI OLUR
Futbolculuk kariyerinde hem
Galatasaray hem de Fenerbahçe formaları giyen ve iki taraf ile de derbi heyecanını yaşayan eski milli futbolcu Emre Aşık, Galatasaray'ın derbide kazanması halinde ligin en büyük şampiyonluk adayı olacağını söyleyerek, "Lig enteresan geçiyor. Özellikle Sivas'ı ilk yarıdaki performansından dolayı tebrik etmek lazım. Sınırlı kadrosuna rağmen buraya kadar iyi getirdiler. Galatasaray buraya kadar getirdiyse bu avantajı iyi kullanacağını ve iyi bitireceğine inanıyorum.
Fenerbahçe camiası, takımı kötü gidişi bir Galatasaray galibiyeti ile unutturabileceğini düşünüyor ve bu maçı bekliyorlar. Ben, Fenerbahçe'nin sahasında oynayacak olmasını da büyük bir avantaj olarak görüyorum. Oyuncular tek bir maçla sezonu kurtarabilir. Bazı şeylerin üstü kapatılabilir.