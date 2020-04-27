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yöneticisinden flaş öneri: Tüküren futbolcuya...

Sağlık Komitesi Başkanı Michel D’Hooghe, yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle ertelenen ligler yeniden başladığında maçlarda tüküren futbolculara sarı kart gösterilmesini önerdi. Konuyla ilgili konuşan D'Hooghe, "Bu hiç hijyenik değil ve maçlar başladığında bundan sakınmamız gerekiyor. Belki sarı kartla cezalandırılabilir." dedi.

AA Futbol
Giriş Tarihi: 27.4.2020 22:57 Güncelleme Tarihi: 27.4.2020 22:58 ABONE OL
FIFA yöneticisinden flaş öneri: Tüküren futbolcuya...

D'Hooghe, The Telegraph gazetesine yaptığı açıklamada, ligler başlamadan önce sağlık koşullarının dikkatlice düşünülmesi gerektiğini belirtti.

Özellikle tükürmenin futbolda yaygın olduğunu dile getiren D'Hooghe, "Bu hiç hijyenik değil ve maçlar başladığında bundan sakınmamız gerekiyor. Belki sarı kartla cezalandırılabilir." ifadelerini kullandı.

Tükürüğün koronavirüsün yayılmasında etkili olduğunu kaydeden D'Hooghe, "Sadece bu bile maçlara başlamadan önce ne kadar dikkat etmemiz gerektiğini gösteriyor." yorumunu yaptı.

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FIFA yöneticisinden flaş öneri: Tüküren futbolcuya...
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