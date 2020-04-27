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'dan federasyonlara dev yardım

Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü (Covid-19) salgını sebebiyle Avrupa'nın hemen her ülkesinde futbol ligleri ertelenirken bu durum kulüplere mali olarak önemli zararlar verdi. bu nedenle, üyesi olan 55 federasyonda toplamda 236.5 milyon Euro'luk yardımda bulunduğunu resmen açıkladı.

Giriş Tarihi: 27.4.2020 18:52 Güncelleme Tarihi: 27.4.2020 19:17 ABONE OL
UEFA'dan federasyonlara dev yardım

UEFA, üye 55 ülke federasyonlarına toplam 236.5 milyon Euro'luk yardım yaptığını resmen açıkladı.

Konuyla ilgili konuşan UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, bu sezonun kalanı ve gelecek sezon için federasyon başına 4.3 milyon Euro'luk bir yardımda bulunduklarını duyurdu.

Futbol birliğinin bu süreçte gösterdiği tutumdan dolayı gururlu olduğunu belirten Ceferin, "Şüphesiz hayat normale döndüğünde, futbol hayatın kalbinde olacak. O zaman geldiğinde futbol bu çağrıya cevap vermeye hazır olmalı." dedi.

Yapılan açıklamada her federasyonun; bu tutarın harcanmasında, önceliklerinin ne olduğunu belirleme hakkına sahip olduğu belirtildi.

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UEFA'dan federasyonlara dev yardım
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