UEFA'dan federasyonlara dev yardım

UEFA, üye 55 ülke federasyonlarına toplam 236.5 milyon Euro'luk yardım yaptığını resmen açıkladı.

Konuyla ilgili konuşan UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, bu sezonun kalanı ve gelecek sezon için federasyon başına 4.3 milyon Euro'luk bir yardımda bulunduklarını duyurdu.

Futbol birliğinin bu süreçte gösterdiği tutumdan dolayı gururlu olduğunu belirten Ceferin, "Şüphesiz hayat normale döndüğünde, futbol hayatın kalbinde olacak. O zaman geldiğinde futbol bu çağrıya cevap vermeye hazır olmalı." dedi.

Yapılan açıklamada her federasyonun; bu tutarın harcanmasında, önceliklerinin ne olduğunu belirleme hakkına sahip olduğu belirtildi.

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