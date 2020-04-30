Emre Belözoğlu'ndan çarpıcı itiraf! "Şampiyonluk..."

Fenerbahçe'de gelecek sezona dair birçok konu belirsizliğini koruyor. Sarı-lacivertli camiada teknik direktör, sportif direktör, yapılacak transferler, corona virüsü nedeniyle kötüye giden futbol ekonomisinde nasıl bir politika izleneceği gibi soru işaretleri mevcut. Merak edilen bir başka konu da Emre Belözoğlu'nun Fenerbahçe'deki geleceği.

Fanatik Gazetesi'ne konuşan Emre Belözoğlu, geleceğine dair şu açıklamayı yaptı: "Gerçekçi olmak lazım. Henüz sezon bitmedi. Ben de bu takımın bir futbolcusuyum ve henüz görevimi tamamlamadım. Lig sonunda faal futbol yaşantıma noktayı koyacağım. En büyük sevdam olan Fenerbahçe'ye bu aşamadan sonra verilecek görev doğrultusunda hizmet etmek istiyorum."

Şampiyonluk yarışını da değerlendiren milli futbolcu, "Süper Lig beklentilerimizin dışında gelişti, şampiyonluk şansımız matematiksel olarak sürse de çok azaldı. Bizim hedefimiz kalan tüm maçları kazanıp, ligi üst sıralarda bitirmek. En büyük hedefimiz ise Türkiye Kupası. Kulbundan tutmak üzere olduğumuz kupayı kazanıp, sezonu iyi bitirmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

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