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'ndan çarpıcı itiraf! "Şampiyonluk..."

'de yeni teknik direktörün kim olacağı kadar merak edilen bir başka konu da 'nun geleceği. Sezon sonunda futbolu bırakacak olan deneyimli kaptanın, hangi görevle sarı-lacivertli takıma hizmet edeceği merak konusu. 39 yaşındaki futbolcu, bu konuda açıklamalarda bulunurken, şampiyonluk yarışını da yorumladı. Milli futbolcudan lig yarışı için çarpıcı bir itiraf da geldi.

Giriş Tarihi: 30.4.2020 11:13 Güncelleme Tarihi: 30.4.2020 11:16 ABONE OL
Emre Belözoğlu'ndan çarpıcı itiraf! Şampiyonluk...

Fenerbahçe'de gelecek sezona dair birçok konu belirsizliğini koruyor. Sarı-lacivertli camiada teknik direktör, sportif direktör, yapılacak transferler, corona virüsü nedeniyle kötüye giden futbol ekonomisinde nasıl bir politika izleneceği gibi soru işaretleri mevcut. Merak edilen bir başka konu da Emre Belözoğlu'nun Fenerbahçe'deki geleceği.

Fanatik Gazetesi'ne konuşan Emre Belözoğlu, geleceğine dair şu açıklamayı yaptı: "Gerçekçi olmak lazım. Henüz sezon bitmedi. Ben de bu takımın bir futbolcusuyum ve henüz görevimi tamamlamadım. Lig sonunda faal futbol yaşantıma noktayı koyacağım. En büyük sevdam olan Fenerbahçe'ye bu aşamadan sonra verilecek görev doğrultusunda hizmet etmek istiyorum."

Şampiyonluk yarışını da değerlendiren milli futbolcu, "Süper Lig beklentilerimizin dışında gelişti, şampiyonluk şansımız matematiksel olarak sürse de çok azaldı. Bizim hedefimiz kalan tüm maçları kazanıp, ligi üst sıralarda bitirmek. En büyük hedefimiz ise Türkiye Kupası. Kulbundan tutmak üzere olduğumuz kupayı kazanıp, sezonu iyi bitirmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

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Emre Belözoğlu'ndan çarpıcı itiraf! "Şampiyonluk..."
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