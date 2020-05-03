Jimmy Durmaz'dan ayrılık açıklaması: Galatasaray'da...

Galatasaraylı futbolcu Jimmy Durmaz, geleceğiyle ilgili İsveç basınına açıklamalarda bulundu.

Sezon başında transfer olduğu sarı-kırmızılı takımda fazla forma şansı bulamayan İsveçli orta saha, sözleşmesi bitene kadar Galatasaray'da kalmak istediğini söyledi.

"GALATASARAY'DA KALMAK İSTİYORUM"

Galatasaray'ın kadrosunun çok güçlü olduğunu ve forma için rekabetin yüksek olduğunu belirten tecrübeli oyuncu, "Avrupa'da birkaç yıl daha iyi seviyede oynayacağımı düşünüyorum. İsveç'e dönmekten ziyade Galatasaray'a odaklandım. Galatasaray ile sözleşmem devam ediyor ve Galatasaray'da kalmak istiyorum" dedi.

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"FATİH TERİM BENDEN MEMNUN!"

Teknik direktör Fatih Terim'e de övgüler yağdıran Jimmy Durmaz, "Fatih Terim ile çalışmak gerçekten harika. O da benden memnun. Tabi forma şansı bulamadığım dönemde takım o kadar iyi gitti ki, zengin bir kadroda bunlar olur ama Fatih Terim benim her zaman hazır olmamı istedi. Galatasaray'da mutluyum" ifadesini kullandı.